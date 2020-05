Gemeinden unter Druck: Schöningen verhängt Haushaltssperre

Die Städte und Gemeinden in Niedersachsen geraten finanziell immer mehr unter Druck. Was eigentlich zu erwarten war, tritt nun ein: Die Corona-Krise hinterlässt spürbare Folgen im Verwaltungsbetrieb, vor allem aber auch in der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur. Überall müssen Haushaltspläne über Bord geworfen werden.

Als zweite Kommune im Landkreis Helmstedt (nach Lehre) hat nun die Stadt Schöningen Konsequenzen gezogen. Dort gilt ab sofort eine Haushaltssperre. Erlaubt sind somit nur noch Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zwingend erforderlich sind. Bürgermeister Malte Schneider begründet den Schritt unter anderem mit den zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. So müsse mit erheblichen Einnahmeausfällen gerechnet werden, vor allem bei der Gewerbesteuer und im Rahmen des Finanzausgleichs. Außerdem gingen der Stadt durch die anhaltenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens weitere Gelder verloren, so Schneider. Er verweist auf die fehlenden Einnahmen beispielsweise des Schwimmbades. Die Höhe der Ausgaben sei bei den meisten Posten dagegen unverändert. Das reißt weitere und tiefere Löcher in das Stadtsäckel. Schneider betont, Schöningen müsse die Zeit der Krise überbrücken, ohne jedoch ein übergroßes Defizit im laufenden Jahr anzuhäufen. Das wäre finanzpolitisch unverantwortlich. Hinzu kommt, dass durch die erhebliche Gewerbesteuerrückzahlung für vergangene Jahre beziehungsweise Vorauszahlungsanpassungen voraussichtlich zwei Drittel der Gewerbesteuererträge 2020 ausfallen. Der Schöninger Bürgermeister rechnet vor: „Der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts würde sich somit von 1.972.300 auf rund. 3,8 Millionen Euro erhöhen. Hinzu kommen die zurzeit noch nicht abschätzbaren Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Pandemie. Da die Deckung des Fehlbetrages durch Mehreinnahmen nicht zu erreichen ist, sehen wir uns zu rigorosen Einsparungen auf der Aufwandsseite gezwungen.“ Bereitgestellte Mittel würden nun so sparsam wie möglich bewirtschaftet. Durch die Haushaltssperre werden die Ausgaben aller Fachbereiche auf das Notwendigste beschränkt. Begonnene Investitionen werden allerdings fortgeführt. Aufträge für Maßnahmen die nicht auf Gesetz, Vertrag oder ähnlichen Vereinbarungen beruhen und somit den „Freiwilligen Leistungen“ zuzuordnen sind, bedürfen einer separaten Genehmigung. Das Gleiche gilt für noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen. Vor riesigen Investitionen steht eigentlich auch die Stadt Helmstedt. Die auf mehrere Jahre angelegte Ertüchtigung der Schulgebäude, der Bau von Kindertagesstätten und Feuerwehrgerätehäusern, die Sanierung der Straßen – all das listet sich (noch) auf der Agenda der nächsten paar Jahre. Was aber, wenn die Stadt Gewerbesteuer-Rückzahlungen, wie bereits angekündigt, in Millionenhöhe zu leisten hat, was ist, wenn erhoffte Steuereinnahmen für dieses Jahr ausbleiben? Die geplante Maxime für die Neuverschuldung im Jahr 2021 in Höhe von sechs Millionen wird kaum zu halten sein. Bürgermeister Wittich Schobert befürchtet ein Minus in zweistelliger Millionenhöhe.