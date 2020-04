Busfahrer in der Corona-Krise: Mundschutz ist sinnvoll

Es gibt Tage, da merkt Julian Haimerl gleich, wie gereizt die Stimmung ist. Ein Fahrgast regt sich darüber auf, dass ein anderer ihm zu nahe kommt, der andere meckert zurück und schon sind beide geladen. Der 30-Jährige atmet dann tief durch. Er weiß, dass er in solchen Situationen Ruhe ausstrahlen muss. „Wenn ich auch noch Panik verbreite, drehen alle durch.“ Manchmal hilft auch ein deutliches Wort: Wer mitfahren will, muss sich an die Regeln halten.

Seit zwei Jahren fährt Julian Haimerl Bus in Braunschweig, auch jetzt, in der Corona-Krise. Die Menschen müssen schließlich von A nach B kommen, wenn sie kein eigenes Auto haben oder aufs Fahrrad steigen können. Dass Busfahrer zu jenen Berufen gehören, in denen sich die Mitarbeiter einem höheren Ansteckungsrisiko aussetzen, macht ihm nichts aus. Er kann sich nicht zurückziehen, kein Homeoffice machen. Er muss für andere da sein, auch wenn er nicht weiß, wer zu ihm in den Bus steigt. „Sorge, mich anzustecken, habe ich nicht“, sagt er. „Ich fühle mich gut geschützt.“

Es ist früher Nachmittag, Schichtende für Haimerl. Er fährt seinen Bus ins Depot in Braunschweig-Rautheim. Auf der Tür vorne klebt ein riesiges Kreuz; es zeigt an, dass der Einstieg beim Fahrer nicht möglich ist. Tickets können die Fahrgäste bei ihm nicht mehr kaufen. Auch vor der ersten Sitzreihe direkt hinter der Fahrerkabine hängt ein Absperrband.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die Corona-Pandemie hat auch Haimerls Alltag verändert. Er fährt immer in der Frühschicht. Er beginnt morgens um 4 oder 5 Uhr, manchmal auch später. Wenn ihn mittags oder am frühen Nachmittag ein Kollege ablöst, wischt er Lenkrad, Armaturen, Griffe und Schalter ab. Zwischendurch werden Haltegriffe und -stangen im Bus desinfiziert. Im Moment arbeiten 140 Tram- und 315 Busfahrer für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG). Zum Schutz ihrer Mitarbeiter hat diese Desinfektionsmittel und Masken an alle ausgeteilt. Für Fahrer gibt es nur eine Empfehlung, den Mundschutz zu tragen; die Fahrtüchtigkeit stehe im Mittelpunkt. Für Fahrgäste gilt dagegen ab Samstag eine Mundschutzpflicht in Braunschweig, andere Kommunen ziehen ab Montag nach. Haimerl hält diese Regelung für sinnvoll: „Es geht ja nicht nur um meine Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit der anderen.“ Allerdings fürchtet er, dass sich nicht alle daran halten werden und es häufiger zu aggressiven Diskussionen während der Fahrten kommen wird. Einmal hat er mitbekommen, wie ein Mann einen Kollegen aus Trotz angehustet hat. „Das geht gar nicht“, sagt er bestimmt. Die meisten verhielten sich aber rücksichtsvoll.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Mehr noch als Diskussionen um Abstandsregelungen und Mundschutzpflicht bekommen die Fahrer in Bussen und Bahnen den Unmut über eingeschränkte Fahrpläne zu spüren. Nachdem Mitte März Schulen und Kindergärten geschlossen worden waren, stellte die BSVG zunächst auf den Ferienfahrplan und dann auf einen Sonderfahrplan um. Busse und Bahnen fuhren auch in der Woche weitgehend wie sonst an Sonntagen. Anfangs erschwerten Personalengpässe zusätzlich den Betrieb: Mitarbeiter konnten nicht mehr fahren, weil sie zuhause Kinder betreuen mussten oder wegen Krankheit ausfielen. „Einige Fahrgäste waren gefrustet, dass sie länger auf den Bus warten mussten“, sagt Haimerl. Auf den Facebook-Seiten der BSVG gab es wüste Kommentare. Wenn jemand seinen Unmut über die Situation äußert, versucht Haimerl zu erklären, dass es eine besondere Zeit ist. Es seien auch viel weniger Leute mit Bus und Bahn unterwegs. Neulich sei er von Braunschweig nach Wolfenbüttel gefahren, ohne einen einzigen Fahrgast. Und mehr als fünf habe er selten im Bus. Da mache es doch Sinn, das Angebot zu reduzieren.

Tatsächlich stehen auch die kommunalen Verkehrsbetriebe in der Krise enorm unter Druck: Leere Sitze bedeuten leere Kassen. Bei den Bartickets wie Einzelfahrscheinen und Monatskarten seien die Verkäufe um 70 bis 90 Prozent zurückgegangen, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen jüngst mit. Sie machen sonst etwa die Hälfte aller Ticketeinnahmen aus. Grob beschrieben trägt dem Verband zufolge der gesamte Fahrkartenverkauf in normalen Jahren mehr als die Hälfte zur Finanzierung des Nahverkehrs bei. Der Rest kommt von den Kommunen. Immerhin: Etwas hat sich die Situation inzwischen entspannt; inzwischen ist die BSVG wieder zum Ferienfahrplan zurückgekehrt, mit fortschreitenden Lockerungen kann das Angebot ausgeweitet werden, es werden auch wieder mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren.

Haimerl hofft, dass die Fahrgäste dann wieder zufriedener sind. So sehr er sich ein bisschen mehr Respekt, ein bisschen mehr Verständnis für den Ausnahmezustand wünscht; Dankbarkeit dafür, dass er auch in diesen Zeiten am Steuer sitzt, erwartet der Braunschweiger nicht. „Ich brauche keine Präsentkörbe“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Ich fahre schon immer an Feiertagen, an Wochenenden. Es ist selbstverständlich, auch unter solchen Umständen wie jetzt zu fahren. Das ist mein Job.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen