Braunschweig. Die Alltagsmasken sollen unter anderem in Bussen und Bahnen sowie in Läden getragen werden. Alternativ ist zum Beispiel auch ein Schal zulässig.

Ab Samstag gilt in Braunschweig Maskenpflicht

Nach Wolfsburg folgt jetzt auch Braunschweig. Wie Feuerwehr-Chef Torge Malchau via Facebook-Video mitteilte, hat sich die Gefahrenabwehrleitung für eine Maskenpflicht entschieden. „Sie soll ab Samstag gelten“, sagte er. „Ab dann sind immer einfache Alltagsmasken zu tragen, wenn man im ÖPNV fährt, wenn man in Geschäften ist oder wenn man sich mit mehreren Personen zum Beispiel bei Behördengängen in einem Raum befindet.“

Er bittet die Bürger, sich entweder eine Maske zu kaufen oder eine zu nähen. Malchau verweist auf die vielen Anleitungen im Internet, auch die Stadtverwaltung hatte schon vor einiger Zeit eine Nähanleitung veröffentlicht. Wer momentan nicht die Möglichkeit habe, sich eine Maske zu nähen oder zu kaufen, könne sich auch behelfen – zum Beispiel mit einem Schal.

Die Stadtverwaltung hatte schon vor einigen Wochen empfohlen, beispielsweise beim Einkaufen oder bei der Nutzung von Bussen und Bahnen einen Behelfsmundschutz zu tragen. Dieser sorge dafür, dass Speichelpartikel nicht in die Umgebung gelangen, und verringere so das Infektionsrisiko für andere.

Der Krisenstab der Stadt Wolfsburg hatte am Wochenende – im landesweiten Alleingang – entschieden, ab sofort eine Maskenpflicht in Geschäften sowie öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und Bussen einzuführen . Dies gilt mit einer Übergangsfrist von einer Woche bis zunächst zum 6. Mai. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren.

Der Artikel wurde aktualisiert.