Helmstedt aktuell lädt Firmen dazu ein, auf sich hinzuweisen

Helmstedt. Die Werbegemeinschaft Helmstedt aktuell will Händlern mit einem Internetservice in Corona-Zeiten helfen. Doch die Resonanz ist dürftig.

„Es handelt sich um keine Verkaufsplattform, wir sind ja nicht Amazon und könnten so etwas logistisch gar nicht leisten“, erläutert Christian Blank, Pressesprecher von Helmstedt aktuell/Stadtmarketing. Vielmehr handele es sich um eine Informations- und Serviceplattform auf der Internetseite der Werbegemeinschaft, die Angebote bündeln und auf sie aufmerksam machen solle.

Bislang gibt es neun Einträge von Firmen, die ihren Kundenservice in Corona-Zeiten auf diese Weise publik machen, darunter Autohäuser, ein gastronomischer Betrieb und ein Computer-Fachhändler. Sie bieten zum Beispiel kostenlose Liefer-, Hol- oder Bringdienste an. „In dieser schwierigen Zeit geht es für viele Betriebe tatsächlich um die Existenz“, verdeutlicht Blank. Nicht jede Branche, nicht jeder Betrieb sei inhaltlich oder von den Kapazitäten her in der Lage, einen geeigneten Ersatzservice für die Kunden anzubinden, zeigt der Pressesprecher Verständnis für jene, die das kostenlose Unterstützungsangebot von Helmstedt aktuell wegen fehlender Rahmenbedingungen nicht in Anspruch nehmen können.

Allerdings, so Blank weiter, müsste die Zahl der Firmen, die in der Lage wären, sich in Krisensituationen etwas einfallen zu lassen, deutlich größer sein als es die momentane Beteiligung an der Serviceplattform von Helmstedt aktuell vermuten lasse. Blank, selbst gelernter Kaufmann, betont, dass man in diesen so belastenden Tagen und Wochen niemandem auf die Füße treten wolle. Zu bedenken gibt er lediglich eine kaufmännische Grunderkenntnis, die nicht mehr als ein Ratschlag sein soll: „In Krisenzeiten heißt es, die Ärmel ganz besonders hochzukrempeln.“ Anders gesagt: Man sollte sich nicht zu früh entmutigen lassen. Außerdem gelte: „Auch in Krisenzeiten herrschen für Gastronomen oder Händler die Gesetze des Marktes. Was der eine nicht anbietet, bietet irgendwann ein anderer an und springt in die Lücke.“

Es gehe nicht darum, sich „bahnbrechende Aktionen“ einfallen zu lassen, so Blank, sondern um Kundenbindung. Dabei wolle Helmstedt aktuell sehr gerne behilflich sein. „Übrigens auch Betrieben gegenüber, die nicht Mitglied bei uns sind“, betont Blank. Wer die Internetplattform für sich nutzen wolle, könne sich online melden oder in der Geschäftsstelle von Helmstedt aktuell am Markt in Helmstedt. Tatsächlich könne die Krise für den einen oder anderen Anlass und Gelegenheit sein, sich weiterzuentwickeln und neue Angebote und Vertriebswege auszuprobieren, ist Blank überzeugt.

Für die Veranstaltungsaktivitäten von Helmstedt aktuell sieht der Pressesprecher in diesem Jahr nur noch höchst eingeschränkte Perspektiven. „Open-Air-Kino und Altstadtfest betrachte ich derzeit nicht als realisierbar. Bevor es keinen Corona-Impfstoff gibt, sehe ich grundsätzlich schwarz für Großveranstaltungen.“