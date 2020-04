Baumärkte wieder offen – Kreis Helmstedt und Polizei besorgt

„Ich bin mit der Entscheidung des Landes nicht glücklich“, erklärte Landrat Gerhard Radeck am Freitagmittag. Bei gutem Wetter sei ein massenhafter Andrang von Kunden zu erwarten. „Viele Menschen auf einem Fleck, das erhöht die Corona-Ansteckungsgefahr erheblich“, meinte Radeck. Um so wichtiger sei es, dass am Samstag die Abstandsregeln der Kontaktsperre unbedingt eingehalten werden.

Radeck nimmt die Händler in die Pflicht. „Sie haben darauf zu achten, dass sich pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche nicht mehr als ein Kunde aufhält.“

Verstärkte Kontrollen am Samstag

Gemeinsam mit Helmstedts Polizeichefin Imke Krysta kündigte Radeck für Samstag verstärkte Kontrollmaßnahmen vor und in den Baumärkten und Gartencentern im Kreisgebiet an. Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden unterwegs sein, die Polizei setzt mehrere Streifenwagen ein.

„Auch am Sonntag werden wir die Lage intensiv beobachten, denn das schöne Wetter wird die Menschen in Scharen nach draußen locken“, sagte Krysta. „Wir wollen niemanden ärgern, aber wir haben es mit einem aggressiven Virus zu tun, dessen Ausbreitung längst nicht gestoppt ist. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen“, betonte die Polizeichefin.

Hinweisblatt für Händler

Radeck ließ am Freitag zur Sicherheit ein Hinweisblatt an die Händler verschicken mit einem Aufruf, die Kontaktsperre zu beachten. „Wie wird das Geschehen in den Warteschlangen gemanagt und wird genug Platz freigemacht vor den Eingängen, damit die Kunden Abstand zueinander halten können? Darauf kommt es an“, sagte Radeck, der sich abschließend wünschte, dass der eine oder andere Kunde seine Einkäufe vernünftigerweise um ein paar Tage verschiebt, um eine Ballung zu vermeiden.