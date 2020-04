Corona – Das bange Warten in Braunschweigs Krankenhausapotheke

Eminent wichtige Funktion auch für die Region, hier Fachapotheker Willaim Ngaoudjio in der Klinikum-Apotheke in der Celler Straße.

Weltweit tobt ein immer verzweifelter werdender Kampf um das notwendige Material für Ärzte und Pflegepersonal auf den Intensivstationen der Kliniken. In bislang nicht gekannter Weise sind global die Krankenhausbetten der Intensivmedizin nachgefragt, um Patienten mit schweren Verläufen der Corona-Infektion das Leben zu retten. Erschwerend wirkt es sich aus, dass Nationen wie Italien, Spanien oder USA sehr hohe Stadien von Fallzahlen erreicht haben und sich bereits jenseits des Limits ihrer Möglichkeiten befinden, während Deutschland noch auf eine mildere Entwicklung hofft.

Doch zunehmend schlagen Verantwortliche jetzt auch bei uns Alarm,starten regelrechte Hilferufe. Helmut Reise vom Förderverein des Städtischen Klinikums Braunschweig fasst gegenüber unserer Zeitung Stimmung und Einschätzung so zusammen: „Wir müssen jetzt auf Wellen in den nächsten Tagen und Wochen auch bei uns vorbereitet sein.“ Angesichts dieses aktuellen Szenarios drohe jedoch die notwendige Ausrüstung auf den Intensivstationen knapp zu werden. Dabei geht es insbesondere um Schutzkleidung, Masken, Mützen und noch mehr.

Kein Flugzeug? – Friedrich Knapp kann helfen

Zur Beunruhigung trägt bei, dass ein geregelter Welthandel solcher Güter praktisch zum Erliegen gekommen ist. Mehr noch: Kriminelle Strukturen und Piraterie lassen Zahlung und Lieferung zum Glücksspiel werden. So verschwanden beispielsweise sechs Millionen für Deutschland bestimmte Schutzmasken in Kenia. Aber nicht nur Kriminelle und mafiöse Strukturen, die stets knappe Güter mit exorbitanten Gewinnspannen abschöpfen, bereichern sich jetzt an wertvollen Ausrüstungsgegenständen.

Auch der reguläre innereuropäische Warenverkehr erlebt in Corona-Zeiten ein Desaster. Kürzlich meldete das Braunschweiger Klinikum bereits, „dass viele 100.000 Schutzmasken an innereuropäischen Grenzen festgehalten werden“.

Bei ihm laufen in diesen Tagen viele Fäden zusammen: Hartmut Vaitiekaunas, Chefapotheker des Städtischen Klinikums. Foto: Peter Sierigk

Es nützt auch nichts, die bestellte Ware bereits bezahlt zu haben. Fünf Millionen Euro investiert das Braunschweiger Klinikum in eine dringend benötigte Großlieferung von Schutzausrüstung, insbesondere für das Personal in der Intensivmedizin – lebensnotwendiges Material, das jetzt an verschiedenen Standorten in China festhängt. „Wir müssen so viel wie möglich davon noch vor Ostern nach Braunschweig holen“, sagt Reise.

Doch es geht kein Flugzeug – und eine gleichfalls ungewisse Schiffspassage dauert viel zu lange. Braunschweigs Textilien-Unternehmer Friedrich Knapp (New Yorker), der über eine Luftflotte und gute Verbindungen nach China verfügt, wurde eingeschaltet – und kann helfen. Gestern telefonierten wir mit Friederich Knapp – und er bestätigte: „Wir sind dabei und versuchen alles mögliche.“

Knapp besorgt mit seinen Maschinen und Piloten den Luft-Transport, beim Förderverein des Städtischen Klinikums aktivierte Helmut Reise eine Viertelmillion Euro – Kosten allein für Flugbenzin. Wer letztlich am Ende für solche Kosten aufkommt, ist unklar. Eine vergleichbare Situation gab es noch nicht. Reise nennt die Aktion bereits ganz bewusst „eine Luftbrücke“, um klar zu machen, worum es hier tatsächlich geht. „Helfen Sie“, sagt er, „jetzt kommt es auch darauf an, diese Luftbrücke schnell durch Spenden abzusichern.“

Hartmut Vaitiekaunas, Chefapotheker des Städtischen Klinikums, stößt ins gleiche Horn. In Braunschweigs Krankenhausapotheke laufen viele Fäden zusammen, auch für andere Kliniken in Braunschweig und in der Region , die zunehmend auf Zusammenarbeit angewiesen sind.

Vaitiekaunas rechnet damit und hofft, dass über die einzigartige Luftbrücke bis Ostern 80 Paletten wertvoller Ausrüstung aus China nach Braunschweig eingeflogen werden können. Das wäre ungefähr die Hälfte der bestellten Lieferung.

Die Lage ist ernst – Jägermeister liefert Desinfektionsmittel

Wie ernst die Lage eingeschätzt wird, zeigt die Tatsache, dass Helmut Reise und Mitstreiter vom Förderverein jetzt unter Hochdruck auch Pflege-Experten im Ruhestand ansprechen und einspannen wollen, um sie in den schweren kommenden Tagen und Wochen gegebenenfalls mit an Bord zu haben. „Auf ihre Erfahrungen und Fähigkeiten kann man in so einer Situation nicht verzichten“, erklärt Reise.

Rund um die Krankenhausapotheke in der Celler Straße in Braunschweig spielen sich in diesen Tagen ohnehin bislang nicht gekannte Szenen ab. Gestern traf wieder ein Großtransport von Jägermeister aus Wolfenbüttel ein – an Bord 5000 Liter 70-prozentiges Ethanol.

In den Laboren der Krankenhausapotheke wird es in Fünf-Liter-Kanister umgefüllt, etikettiert und als dringend benötigtes Desinfektionsmittel im Medizinbereich ausgegeben.400 dieser Kanister nahmen die Jägermeister-Leute gestern gleich wieder mit nach Wolfenbüttel für das dortige Klinikum. Die Kräuterlikör-Firma und die Unternehmerfamilie Mast spenden den medizinischen Einrichtungen in der Region insgesamt 50.000 Liter Alkohol für diesen Zweck.

Die Bankverbindung der Freunde und Förderer des Städtischen Klinikums Braunschweig e.V.:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank unter dem Stichwort „Luftbrücke“. IBAN: DE 86 3006 0601 0003 3874 02

