Irgendwann endet der Lockdown – Darauf freuen sich unsere Leser

Sascha Kühne ist Gastronom und DJ. Er freut sich am meisten darauf, wieder mit den und für die Menschen arbeiten zu dürfen. Das Foto zeigt die Neujahrsparty in der Etage Eins, eine Zeit, in der Menschen noch unbeschwert und ohne Furcht feiern konnten. Wer weiß, wann das wieder der Fall sein wird.

Foto: Sascha Kühne / Privat