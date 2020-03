15 Corona-Tote im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim

Wolfsburg Am Sonntag sind drei weitere Bewohner des Pflegeheims verstorben. Derweil ist die Hilfsbereitschaft weiterhin groß.

In Wolfsburg sind drei weitere mit dem Corona-Virus infizierte Personen verstorben, insgesamt sind es nun 15 Menschen (Stand: 29. März). Es handelt sich um drei Männer im Alter von 80, 86 und 88 Jahren. Alle stammen aus dem Hanns-Lilje-Heim.An positiven Corona-Fällen gibt es aktuell 145. Vier positiv getestete Patienten werden im Klinikum Wolfsburg behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Aus Gründen des Datenschutzes werden von Seiten der Stadt keine weiteren Angaben gemacht.

Derweil ist die Hilfsbereitschaft in Wolfsburg weiterhin sehr hoch. Insgesamt 100 Ganzkörperschutzanzüge übergab die Volkswagen AG am Sonntag an die Berufsfeuerwehr. Die Lieferzeit aus China nach Deutschland betrug eine Woche. „Medizin, Rettungsdienste und Pflege brauchen dringend Schutzbekleidung, um arbeiten zu können. Daher bin ich für jede Spende dankbar - die wir dann schnellstmöglich weiterleiten, damit sie dort getragen werden kann, wo sie Gesundheit und Leben schützt“, erklärte Monika Müller, Stadträtin für Soziales und Gesundheit, Klinikum und Sport der Stadt Wolfsburg.