Balkon-Musik in Braunschweig: Freude, schöner Götterfunken

Gisela Witte in der Jasperallee spielte am Sonntagabend auf ihrem Balkon am Keyboard „Freude, schöner Götterfunken“.

Während die Bundeskanzlerin die Menschen am Sonntagabend erneut zu „Verzicht und Opfern“ im Kampf gegen das Corona-Virus aufrief, erklang in vielen Orten Deutschlands Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“. Auch in Braunschweig war es hier und da zu hören, zum Beispiel in der Jasperallee: Gisela Witte griff auf ihrem Balkon in die Keyboard-Tasten. Ein junges Paar blieb auf dem Fußweg stehen, lauschte, applaudierte. Witte hofft, dass beim nächsten Mal noch viel mehr Menschen mitmachen.

Ode an die Freude

Die Aktion folgt den Italienern, die trotz des dramatischen Verlaufs der Corona-Infektionen in ihrem Land seit Wochen gegen die Krise singen und musizieren. Sie wollen dem Schlimmen ein wenig Freude entgegensetzen und Mut machen.

Nicht nur Beethoven ist in Deutschland angesagt. Auch die evangelische Theologin Margot Käßmann hat zum Singen an den Fenstern, auf Balkonen, in Terrassen und Gärten aufgerufen – täglich um 19 Uhr: „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius. Das Lied erinnere daran, dass der Tod nicht das letzte Wort habe, sondern dass es zugleich das Leben in aller Fülle gebe, so Käßmann. In einer Zeit, in der sich viele einsam fühlten, stärke und ermutige das gemeinsame Singen. Mehrere Kirchengemeinden in Braunschweig haben sich diesem Aufruf angeschlossen – natürlich jeder für sich zu Hause.

