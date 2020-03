Taxifahrer: Vom Kreis kommt nichts, der lässt uns verhungern

Schon am ersten unterrichtsfreien Tag wünschte sich Fabian Hoffmann, Taxi-Unternehmer in Gifhorn, nur eines: „Den Alltag zurück.“ Zu Beginn der Woche ging er mit seinem Betrieb in die Kurzarbeit, weiß nicht, wie viele der aktuell noch 38 Fahrer er künftig weiter beschäftigen kann, und mit seiner Kritik zielt er auch auf den Landkreis, die Unternehmer in diesen Zeiten nicht zu unterstützen.

Der Schulausfall sowie die Absage aller nicht lebenswichtigen Operationen und medizinischen Anwendungen haben ihm rund 80 Prozent Umsatzeinbußen beschert. Und ein Ende sei nicht in Sicht.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Wie ihm gehe es auch den anderen neun Taxi- und Mietwagenunternehmen. Einige von ihnen würden zu 100 Prozent Schülerbeförderung leisten. Hoffmann: „Falls die Schulen am 20. April wieder öffnen, weiß ich nicht, ob die Unternehmen noch alle existieren.“ Und dann, so mutmaßt Hoffmann, habe der Landkreis das nächste Problem.

Corona-Alltag- Wir suchen stille Helden aus Gifhorn

Den Schulausschuss und Landrats Andreas Ebels Anwesenheit dort in der vergangenen Woche habe er genutzt, so Hoffmann, um dort öffentlich um finanzielle Unterstützung zu bitten. Hoffmann: „Das hat der Landrat verneint. Vom Landkreis kommt also nichts. Der lässt uns verhungern.“ Dr. Thomas Walter, Erster Kreisrat, erklärte dazu am Donnerstag auf Anfrage: „Das Taxigewerbe gehört zu den Bereichen, die in der aktuellen Situation erhebliche Umsatzeinbrüche zu verzeichnen haben.“ Der Erste Kreisrat verweist darauf, dass „der Bund und das Land Niedersachsen mit der Bereitstellung erheblicher Mittel zur Stützung der betroffenen Betriebe reagiert“ hat. Der Landkreis informiere auf seiner Homepage, unter dem Stichwort Wirtschaftsförderung, über die Möglichkeiten und Ansprechpartner. Walter: „Diese Seite wird immer, sobald wir weitere Unterstützungsmöglichkeiten haben, ergänzt.“ Fragen zum Thema Gewerbeschließungen könnten per E-Mail an gewerbeangelegenheiten@gifhorn.de oder unter (05371) 82255 beziehungsweise 82321 erfolgen. Walter sagte zu: „Sollten diese Unterstützungsleistungen von Bund und Land nicht ausreichen, wird sich der Landkreis Gifhorn dafür einsetzen, dass mit entsprechenden Programmen nachgesteuert wird.“ Hoffmann habe am Montag eine Mail mit der Info über die zu diesem Zeitpunkt bekannten Unterstützungsmöglichkeiten von Bund und Land bekommen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Derweil ist der Taxi-Unternehmer weiter aktiv, um Fahrer und Passagiere vor einer Ansteckung zu schützen. Er rüstet in diesen Tagen seine Fahrzeuge um. Auf Hundegitter werden Plexiglasscheiben gesetzt und an den Kopfstützen der Vordersitze befestigt. Hoffmann: „Dann sind 0,4 Millimeter dazwischen – so ein Spuckschutz wie er bei jeder öffentlichen Veranstaltung gefordert wird.“ Damit das Sinn macht, ist ab sofort der Beifahrersitz gesperrt. Passagiere klettern künftig ausschließlich von der Beifahrerseite auf die Rücksitze der Taxis. Hoffmann: „Wenn es mehr als zwei Personen sind, schicken wir zu gleichen Konditionen ein Großraumfahrzeug.“ Zudem sei jeder der Fahrer angehalten, nach jeder Tour für zehn Minuten zu lüften.

Hoffmann, der schon vor vier Wochen mit dem DRK in Kontakt getreten ist: „Wir haben ein spezielles Desinfektionsmittel, mit dem wir alle Fahrzeuge einmal am Tag behandeln.“ Sollte die Zahl der Infizierten in Gifhorn steigen, „machen wir das auch mehrmals täglich“. Das sei für ihn selbstverständlich, er wolle da „auf Nummer sicher gehen“. Und wundere sich über eine aktuelle Mail aus dem Gesundheitsministerium an die Beförderungsunternehmen im Land. Haltestangen, Griffe, Innenräume sollten routinemäßig wie bisher gesäubert werden, eine tägliche Desinfektion sei nicht notwendig.