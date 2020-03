Wolfenbüttel: Stadt- und Kreisverwaltung für Besucher zu

Um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, ergreifen die Kommunen weitere Maßnahmen. Die Wolfenbütteler Stadtverwaltung und die Verwaltung des Landkreises schließen daher für den Publikumsverkehr. Die Stadtverwaltung ist ab sofort zu, die Kreisverwaltung ab Donnerstag.

Die Dienstgebäude der Kreisverwaltung in der Bahnhofstraße sowie alle Außenstellen werden dann geschlossen sein für die Bürger. Um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung weiter aufrechterhalten zu können, sollen persönliche Kontakte soweit wie möglich minimiert werden und nur nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. Darum bittet der Landkreis in einer Mitteilung am Mittwoch. Die meisten anderen Aufgaben könnten telefonisch oder per E-Mail abgewickelt werden. Dafür wurde die telefonische Erreichbarkeit verbessert.

Bürgeramt bleibt geschlossen

Das Rathaus und die Außenstellen sind für Besucher ab sofort geschlossen. Dringende, unaufschiebbare Angelegenheiten sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Verwaltung bittet die Bürger, per E-Mail an die jeweilige Abteilung oder telefonisch unter der zentralen Rufnummer (05331) 86-0 Kontakt aufzunehmen. Das gelte ausdrücklich auch für das Bürgeramt. Der Kontakt ist über buergeramt@wolfenbuettel.de möglich.

Weiterhin teilt die Stadtverwaltung mit, dass vor dem 16. März beantragte Dokumente, erst ab voraussichtlich 20. April abgeholt werden.

Viele Dienstleistungen der Stadt könnten auch online beziehungsweise per E-Mail beantragt werden. Die Vordrucke für die An-, Um- und Abmeldungen von Hunden beispielsweise befinden sich im Internet und können per E-Mail oder per Post übersandt werden. Die Abteilung ist unter steuern@wolfenbuettel.de erreichbar. Das Fundbüro kann telefonisch über die zentrale Rufnummer (05331) 86-0 erreicht werden.

Eheschließungen können wie vereinbart, aber nur im kleinen Kreis stattfinden. Alternativ kann der Termin verschoben werden. Vereinbarte Termine für eine Anmeldung der Eheschließung werden soweit möglich verschoben, teilt die Stadt mit. Die Beteiligten werden gegebenenfalls telefonisch benachrichtigt.

Personenstandsurkunden können ausschließlich über das Internet (www.wolfenbuettel.de/urkunden) oder schriftlich angefordert werden. Die Urkunden werden per Post zugeschickt.

Per Telefon oder E-Mail Kontakt aufnehmen

Kontakt zum Standesamt besteht für die Bürger per E-Mail standesamt@wolfenbuettel.de oder unter (05331) 86-261. Die Bauaufsicht ist unter bauaufsicht@wolfenbuettel.de erreichbar. Die Friedhofsverwaltung ist lediglich per E-Mail unter friedhof@wolfenbuettel.de (bevorzugt) und Telefon unter der Rufnummer (05331) 86-169 erreichbar. Wichtige Gesprächstermine sind vorab über die genannten Kommunikationswege zu vereinbaren. Trauerfeiern können derzeit nur im Freien stattfinden. Die Trauergemeinde sollte sich nach Möglichkeit auf den engsten Familienkreis beschränken.

Der Bedarf für die Kita-Notbetreuung kann schriftlich gemeldet werden. Ein entsprechendes Formular findet sich auf der Internetseite der Stadt. Das zuständige Schulamt ist per E-Mail unter schulamt@wolfenbuettel.de erreichbar.

