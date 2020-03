Wolfenbüttel - eine Stadt vor dem Stillstand?

Wolfenbüttel. Am ersten ernsthaften Corona-Wochenende flanierten dennoch viele Wolfenbütteler am Sonntag durch die Innenstadt.

Am Samstagvormittag waren noch zahlreiche Menschen auf dem Wochenmarkt und in der Innenstadt, aber ab Samstagnachmittag glich die Stadt zeitweise fast schon einer Geisterstadt. Nur bei den Eisdielen gab es noch größere Menschenansammlungen an diesem ersten ernsthaften Corona-Wochenende.

Am Samstagvormittag herrschte noch sehr reger Betrieb auf dem Wolfenbütteler Wochenmarkt. Foto: Karl-Ernst Hueske

Auf dem Wochenmarkt hatten die meisten Händler ordentlich zu tun. Vor dem Standesamt wartete eine größere Menschenmenge auf das frisch getraute Paar. Und in der Stadtbücherei im Kulturbahnhof liehen am letzten Öffnungstag innerhalb von drei Stunden noch

256 Besucher mehr als 1800 Bücher aus. Das war Rekord.

Auch in den Geschäften der Innenstadt sowie in den Supermärkten im Stadtgebiet herrschte noch reges Einkaufsverhalten, was aber am Nachmittag fast zum Erliegen kam. Eine Stadt vor dem Stillstand?

Ab Montag werden nicht nur Schulen und Kindertagesstätten geschlossen bleiben. Auch Verwaltungen und andere öffentliche Einrichtungen in der Stadt werden nur begrenzt erreichbar sein. Einen Vorgeschmack auf eine Stadt im Stillstand konnte man schon am Sonntagvormittag erleben.

Wo sonst Boule-Spieler sich am Stadtgraben vergnügen, Besuchergruppen durch die Altstadt geführt werden, wo in Cafés und Restaurants Gäste und Einheimische sich treffen, da war insgesamt nur wenig Betrieb.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Auch die Gottesdienste waren abgesagt worden. Am Sonntag luden um 10 Uhr viele Kirchenglocken nicht zum Gottesdienst, sondern zum Vaterunser-Gebet ein. „Jeder und jede ist eingeladen, das Vaterunser zu Hause mitzusprechen. In das Gebet werden vor allem die eingeschlossen, die in unserem Gesundheitssystem ihre Dienste tun“, erklärte Pastor Thomas Posten aus Destedt den Hintergrund dieser Glockenaktion.

Ein Blick in die nahe Zukunft? Wolfenbüttels verlassene Fußgängerzone, - allerdings an einem Sonntagvormittag aufgenommen. Foto: Karl-Ernst Hueske

95 Prozent aller geplanten Veranstaltungen waren an diesem ersten ernsthaften Corona-Wochenende in Wolfenbüttel schon im Vorfeld abgesagt worden. Nur im Kunstverein in der Reichsstraße wählte man einen anderen Weg. Da dort der ausstellende Künstler anwesend war, durften jeweils bis zu acht Personen die Ausstellungsräume betreten, um sich die Werke anzuschauen und um mit dem Künstler zu sprechen.

Am frühen Sonntagnachmittag füllte sich dann die Stadt zusehens. Viele nutzten das sonnige Wetter zu einem Spaziergang durch die Innenstadt. Der Spielplatz am Stadtgraben war sogar extrem voll mit spielenden Kindern. Viele Wolfenbütteler wagten sogar, sich draußen hinzusetzen, um mit Freunden ein Getränk zu sich zu nehmen. Ein fast normaler Frühlingssonntag...

