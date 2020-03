Das Corona-Mobil ist seit dem Wochenende in der Region im Einsatz.

Corona-Virus: Neue begründete Verdachtsfälle in Braunschweig

Der Corona-Virus hält die Braunschweiger Ärzte in Atem. Am Wochenende haben sich laut Stadtverwaltung weitere Personen gemeldet, die sich als begründeter Verdachtsfall erwiesen haben und bei denen Abstriche genommen wurden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat seit diesem Wochenende ein Coronamobil im Einsatz, mit dem sie zu den Patienten fährt, um dort Abstriche zu nehmen. Ein begründeter Verdachtsfall wurde Angaben der Stadt zufolge negativ getestet und hat kein Coronavirus. Drei Testergebnisse sind noch offen.

Am Montag teilte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), Kreisstelle Braunschweig, mit, dass ab sofort mit der Einrichtung eines stationären Testzentrums begonnen wird. Es soll das Corona-Mobil unterstützen.

Auch nach diesem Wochenende hat die Stadt den dringenden Hinweis: Bei Coronaverdacht sollten Personen auf gar keinen Fall in eine Kliniken oder zum Hausarzt gehen. „Rufen Sie unbedingt Ihren Hausarzt oder die 116 117 an. Wir wissen, dass es dort zu langen Wartezeiten kommt, können dies aber momentan nicht ändern. Und bitte blockieren Sie nicht die 112.

Was ist Stand der Dinge?

Es gibt derzeit eine erkrankte Person in Braunschweig. Das Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert betroffene Personen.

Ich fühle mich krank, bin ich ein Verdachtsfall?

Wichtig: Wer Symptome hat, in einem Risikogebiet war oder Kontakt hatte zu einer infizierten Person, soll sich telefonisch (!) an seinen Hausarzt oder außerhalb der Sprechzeiten an die 116 117 wenden.

Absage von Veranstaltungen / Schließungen von Einrichtungen?

„Wir sehen derzeit keinen Anlass für Schließungen von Einrichtungen oder generelle Absagen von Veranstaltungen. Es liegt auch in der Eigenverantwortung des Einzelnen, sein Infektionsrisiko beispielsweise durch Vermeidung großer Menschenmengen zu reduzieren“, teilt die Stadt mit. Dies gelte insbesondere für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen.

Allgemeine Fragen?

Für allgemeine Fragen an das Gesundheitsamt hat die Stadt eine Hotline eingerichtet unter (0531) 470-7000. Erreichbar Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es ein Bürgertelefon des Landesgesundheitsamtes für allgemeine Fragen unter (0511) 4505-555.

Sollte ich Hamsterkäufe tätigen?

Nein. Wo gibt es Hygienetipps? www.braunschweig.de

