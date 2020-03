Mobile Einsatzteams testen auf Corona-Virus in Braunschweig

Auch in Braunschweig sollen von der nächsten Woche an mobile Einsatzteams unterwegs sein, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Darüber informiert am späteren Freitagnachmittag die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) in ihrer Bezirksstelle Braunschweig.

„Corona-Mobil“ nimmt Erstkontakt bei Verdachtsfällen auf

Dr. Oliver Marschal, Vorsitzender der KVN-Kreisstelle Braunschweig, wird nach einer Pressemitteilung der Kassenärztliche Vereinigung den ersten Dienst übernehmen.

Nach Informationen unserer Zeitung wird ein „Corona-Mobil“ unterwegs sein. Nach der telefonischen Meldung eines Verdachtsfalles beim Arzt und der telefonischen Abklärung durch diesen, wird das Mobil zur Wohnung des Verdachtsfalles fahren und dort den sogenannten Erstkontakt vornehmen.

37 regionale Testzentren in Niedersachsen

Die mobilen Einsatzteams nehmen zum Beispiel Abstriche bei Menschen vor, die Kontakt mit Infizierten hatten - oder in einem Risikogebiet waren. Laut dpa will das Land Niedersachsen in allen 37 Landkreisen und acht kreisfreien Städten regionale Testzentren bei Kliniken oder Gesundheitsämtern einrichten.

