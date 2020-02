Corona-Verdacht hat sich in Braunschweig nicht bestätigt

Auf die mögliche Ausbreitung des Corona-Virus ist die Stadt Braunschweig „so gut vorbereitet, wie es derzeit möglich ist“. Das berichtete Sozial- und Gesundheitsdezernentin Christine Arbogast am Freitag während einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand in Braunschweig. Eine Kernaussage: „Wir haben noch keinen bestätigten Corona-Fall.“

Bisher habe es in Braunschweig erst einen begründeten Verdachtsfall gegeben. Dabei habe es sich um eine Patientin gehandelt, die sich in Italien aufgehalten und Kontakt zu einer infizierten Person gehabt habe. Die Probe sei am Donnerstag im Städtischen Klinikum untersucht worden. „Der Verdacht hat sich zum Glück nicht bestätigt“, teilte Arbogast mit. „Wir sind erleichtert. Alles, was uns Zeit verschafft, hilft. Denn je mehr wir über das Virus wissen, desto besser können wir reagieren.“

In elf weiteren Fällen seien in der vergangenen Woche Abstriche genommen worden, obwohl kein begründeter Verdacht nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) vorgelegen habe. „Auch diese waren negativ.“

Ein begründeter Verdacht liegt laut Tobias Lenz, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, vor, wenn sich ein Betroffener in einem der Risikogebiete aufgehalten hat und Krankheitssymptome zeigt. In diesem Fall sollte er sich telefonisch ans Gesundheitsamt wenden.

Sechs weitere Braunschweiger bleiben nach Absprache mit dem Gesundheitsamt derzeit zwei Wochen lang zu Hause: Sie hielten sich in einer Risikoregion auf, weisen allerdings keine Symptome auf. Eine mögliche Infizierung sei bei ihnen daher nicht nachweisbar. Während der 14-tägigen Inkubationszeit des Corona-Virus sollen sie Kontakte vorsorglich meiden.

Um sich auf den Ernstfall in Braunschweig vorzubereiten, wollen Verantwortliche von nun an regelmäßig am Runden Tisch zusammenkommen: Neben Arbogast gehören dazu Vertreter des Gesundheitsamtes, des Städtischen Klinikums, der kassenärztlichen Vereinigung, der Polizei und der Berufsfeuerwehr als Trägerin des Rettungsdienstes.

Wie Prof. Wilfried Bautsch, Chefarzt für Mikrobiologie, Immunologie und Krankenhaushygiene am Städtischen Klinikum, erläutert, verfügt das Braunschweiger Klinikum über zehn Betten, die sich im Fall von Corona-Erkrankungen zur Isolierung Betroffener nach den RKI-Empfehlungen eigneten.

Sollte sich ein Verdachtsfall bestätigen, ist aktuell folgendes Vorgehen geplant: Der Patient wird im Krankenhaus behandelt und isoliert. Das Gesundheitsamt klärt, zu wem der Patient Kontakt hatte. Treten bei Kontaktpersonen Symptome auf, müssen sie diese beim Gesundheitsamt melden und werden automatisch als krankheitsverdächtig eingestuft und getestet.

Für die Braunschweiger Bevölkerung würde das zunächst keine Folgen haben, sagt Tobias Lenz. „Es bleibt bei den allgemeinen Verhaltensregeln“ wie regelmäßiges Lüften, häufigeres Händewaschen sowie Husten und Niesen in die Armbeuge. Das Gesundheitsamt weise auch bei größeren Arbeitgebern auf diese Empfehlungen hin. Kontakt suche die Behörde ebenfalls zu Altenhilfeeinrichtungen.

Auch Unternehmen empfiehlt Lenz die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt: Falls es etwa zu vermehrten Corona-Fällen in einem Unternehmen komme, müsste sich der betroffene Betrieb überlegen, wie er seine Produktion aufrechterhält.

Auf die Frage nach Vorratskäufen antwortet Torge Malchau, Leiter der Berufsfeuerwehr: Er gehe davon aus, dass das öffentliche Leben weiter funktionieren werde. Zur Panik gibt es auch aus Sicht der Sozialdezernentin keinen Anlass. Zur Wachsamkeit rät sie aber schon: „Durch Beachtung der Hygienehinweise kann jeder einen Beitrag leisten.“

Für den Fall einer Ausbreitung des Virus liegt ein Pandemieplan vor. In diesem Fall wäre die Schließung von Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten denkbar. Die Abriegelung ganzer Stadtteile hält Arbogast dagegen für schwer vorstellbar.