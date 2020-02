Coronavirus – Peine verstärkt vorsorglich alle Vorbereitungen

Im Kreis-Gesundheitsamt in Peine zeigen Dr. Carit Grothusen (links) und Amtsleiterin Dr. Agnieszka Opiela einen Mundschutz und einen Schutzanzug, die sie bei ihrer Arbeit tragen. In Vorbereitung auf mögliche Coronavirus-Infektionen wurden die medizinischen Lagerbestände aufgefüllt.

Mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in inzwischen mehr als 40 Ländern ist die Welt nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einem entscheidenden Punkt. „Das Virus hat pandemisches Potenzial“, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen treffen, kann dieses Virus außer Kontrolle geraten.“

Angesichts der Entwicklungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus auch die Menschen im Landkreis Peine erreicht. „Wir sind gut vorbereitet“, versichert Fabian Laaß, Sprecher im Kreishaus. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung ist die oberste Gesundheitsbehörde im Landkreis.

Laaß weiter: „Das Kreis-Gesundheitsamt verfügt über Pandemiepläne. Diese wurden und werden aufgrund der aktuellen Entwicklungen beim Coronavirus täglich, bald stündlich aktualisiert.“ Als Pandemie wird eine sich weit ausbreitende Krankheit bezeichnet, über Länder und Kontinente hinweg. Epidemie dagegen beschreibt das zeitlich und räumlich begrenzte Auftreten einer ansteckenden Krankheit.

Das Gesundheitsamt hat das Vorgehen im Fall der Fälle bereits mit dem Klinikum Peine sowie mit den niedergelassenen Ärzten abgestimmt. Und im Gesundheitsamt wurden inzwischen die Bestände von Schutzbekleidung, Desinfektionsmittel und weiteren medizinischen Materialien aufgefüllt.

Der Landkreis Peine hat zudem am Donnerstag auf seiner Internetseite generelle Informationen zu Coronaviren zusammengefasst: www.landkreis-peine.de

Weitere Informationen sowie eine Liste mit Antworten auf häufig gestellte Fragen bietet das Robert-Koch-Institut: www.rki.de

Das RKI ist ein Bundesinstitut beim Bundesministeriums für Gesundheit, die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention.

„Sollte jemand den Verdacht haben, an dem Virus erkrankt zu sein, sollte der Betreffende zunächst unbedingt telefonisch Kontakt zu seinem Hausarzt aufnehmen und keinesfalls den Weg in eine Arztpraxis antreten“, erklärt das Gesundheitsamt, Hintergrund ist die Ansteckungsgefahr. Die weitere Diagnostik werde dann aufzeigen, ob der Betreffende zu Hause oder im Krankenhaus behandelt werden könne.

Das Gesundheitsamt unter Leitung von Dr. Agnieszka Opiela erläutert: „Das Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es ist noch nicht ganz erforscht, zum Beispiel wie es konkret übertragen wird, wie der Ablauf der Krankheiten ist und was die genaue Quelle des Ausbruchs in China war. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die ersten Personen Anfang Dezember auf einem Markt in Wuhan (China) angesteckt haben, der am 1. Januar geschlossen wurde.“

Gewöhnliche Coronaviren verursachen dem Angaben zufolge „meistens milde Erkältungssymptomatik mit Husten, Fieber und Schnupfen“. Einige Betroffene leiden auch an Durchfall. Bestimmte Coronaviren können aber auch schwere Infektionen der Atemwege verursachen, und zu Lungenentzündungen führen. Das neue Coronavirus kann mit einem schwereren Verlauf einhergehen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten.

Unterdessen kursieren zunehmend Meldungen etwa über den Ausverkauf von Schutzmasken in Apotheken oder über Lebensmittel-Hamsterkäufe. Die Peiner Bevölkerung wird zu Besonnenheit aufgerufen: „Die Behörden sind gut vorbereitet. Es gibt keinen Grund zur Panik“, bekräftigt Laaß.

Bitte beachten!

Das Gesundheitsamt Peine betont ausdrücklich, dass Patienten mit dem Verdacht auf eine Corona-Virusinfektion nicht ohne vorherige telefonische Absprache mit dem Hausarzt in die Praxis fahren sollen.

Außerhalb der Praxiszeiten wenden sich Hilfesuchende an den KV-Notdienst (ärztlicher Bereitschaftsdienst) unter (05171) 116 117.

Fragen beantwortet auch des Gesundheitsamt Peine unter (05171) 401 7001.

Das Gesundheitsamt rät: „Weiterhin sind Vorerkrankte und ältere Menschen eher gefährdet. Deshalb sollten Besuche in Pflegeheimen bei geringsten Erkältungszeichen vermieden werden.“