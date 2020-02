Coronavirus: Wolfenbütteler Schüler gesund von Skifreizeit zurück

Eine Gruppe von 57 Schülern, drei Lehrern und drei Betreuern der IGS Wallstraße aus Wolfenbüttel ist vorzeitig von einer Skifreizeit in Natz in Südtirol zurückgekehrt. Die Schulleitung hatte am Mittwoch entschieden, dass die Gruppe unverzüglich nach Hause kommen soll, weil in der Region das Coronavirus ausgebrochen sei. Deshalb habe man befürchtet, dass die italienischen Behörden die Grenzen schließen könnten, berichtet Sandra Duwald vom IGS Elternrat auf Nachfrage unserer Zeitung.

Inzwischen sind alle Schüler, die drei Lehrer und die Betreuer wieder in Wolfenbüttel: „Sie sind am Mittwoch um 20.15 Uhr wohlbehalten eingetroffen“, sagt Ursula Miege, Schulleiterin der IGS Wallstraße, unserer Zeitung auf Nachfrage. Und sie gibt Entwarnung: „In Absprache mit dem Gesundheitsamt Wolfenbüttel müssen sie nicht auf das Coronavirus getestet werden, da keiner von ihnen Fieber hatte.“

Landkreissprecher Andree Wilhelm bestätigt, dass das Gesundheitsamt im engen Kontakt mit der Schule stehe und weitere Maßnahmen nicht erforderlich seien, da die Falldefinitionen nicht erfüllt und die Kinder auch nicht erkrankt seien.

Schüler bleiben bis Freitag zu Hause

Die Schüler blieben am Donnerstag Zuhause, da sie eine anstrengende Reise hinter sich gebracht hätten. Auch am Freitag sind sie laut Miege noch von der Schule befreit. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand mit der Gruppe mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, ist äußerst gering“, so Miege weiter. Das liege daran, dass es in dem Gebiet, in dem die Schüler sich aufhielten, bisher keine Corona-Fälle gab.

Laut der Südtirol-Information in Bozen habe es bis Dienstag fünf Fälle von Corona-Verdacht gegeben. Alle fünf Personen seien getestet worden. Die Tests seien negativ ausgefallen.

Schulleitung hat Eltern zeitnah über Rückholaktion informiert

Laut Sandra Duwald vom IGS Elternrat seien die Eltern von der Schulleitung zeitnah über die geplante Rückholaktion informiert worden. So sei sie am Dienstag von der Schulleiterin angerufen und informiert worden.

„Es ist eine Entscheidung, die die Schule in Absprache mit den Eltern und dem Reiseveranstalter getroffen hat“, sagt auch Bianca Trogisch, Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesschulbehörde. Diese Vorgehensweise empfehle auch die Landesschulbehörde: „Wir empfehlen den Schulen, mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu treten und dann mit den Eltern eine Entscheidung zu treffen.“ Bisher seien ihr zwei Schulen in Niedersachsen bekannt, die geplante Klassenfahrten nach Italien aus Sorge um Corona abgesagt hätten.

Elternvertreterin warnt vor Hysterie

Elternvertreterin Sandra Duwald macht noch einmal deutlich: „Die Kinder sind nicht aus Angst vor dem Virus zurückgeholt worden, sondern weil die Möglichkeit bestand, dass die Grenzen geschlossen werden könnten.“ Es habe in der Verantwortung der Eltern gelegen, ihre Kinder auf diese Freizeit zu schicken. Da in dem Skigebiet bisher kein Corona-Verdacht auftreten sei, warnt Duwald vor Hysterie: „Die Ansteckungsgefahr ist in Deutschland genauso hoch.“

Es gibt keine Coronafälle im Landkreis Wolfenbüttel

Laut Landkreis Wolfenbüttel gibt es derzeit im Landkreis weder Verdachts- noch bestätigte Corona-Fälle. „Es besteht kein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung im Landkreis Wolfenbüttel“, teilt Kreissprecher Wilhelm mit.

Bisher gibt es nach Angaben der Landesregierung auch in ganz Niedersachsen keinen laborbestätigten Fall von Covid-19. Aktuelle Informationen zum Corona-Virus im Landkreis Wolfenbüttel gibt es im Internet unter: www.lk-wolfenbuettel.de

Das sollte man derzeit beachten

Da zurzeit die Erkältungswelle aber auch die Fallzahlen hinsichtlich der saisonalen Influenza (Grippe) ansteigen, sollte nach Angaben des Landkreises an diese Erkrankungen gedacht werden. Wichtig ist, die Hygieneregeln einzuhalten: Häufiges und gründliches Händewaschen mit Seife, Niesen in die Armbeuge beziehungsweise in ein Papiertaschentuch. Die Taschentücher sollten nach einmaligem Gebrauch gleich entsorgt werden.

Südtiroler Landesverwaltung: „Lage ist stabil“

Natz ist eine Gemeinde mit rund 3200 Einwohnern in der Nähe von Brixen. Brixen und Bozen sind rund 40 Kilometer voneinander entfernt. Die Südtiroler Landesverwaltung teilt auf ihrer Internetseite von Donnerstagmorgen mit: „Die Lage ist stabil, es sind keine neuen Verdachtsfälle hinzugekommen.“

Die Grenzen nach Südtirol sind derzeit offen. Die An- und Abreise verlaufe laut Internetseite der IDM Südtirol aktuell regulär und problemlos. IDM steht für Innovation, Development und Marketing und ist Wegweiser für die wirtschaftliche Entwicklung in Südtirol. Alle Skigebiete in Südtirol seien derzeit regulär in Betrieb.

Bürgertelefon in Bozen eingerichtet

Die Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Die sogenannte Grüne Nummer ist unter 0039/800751751 zu erreichen. Weitere Informationen unter: www.sabes.it/coronavirus.