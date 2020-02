Niedersachsen: Baum-Unfälle durch „Victoria“ – keine Verletzten

Auch in Hamburg mussten die Feuerwehren sich um umgestürzte Bäume kümmern.

Ausläufer des Orkantiefs „Victoria“ haben am Sonntag in Niedersachsen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen und Beeinträchtigungen im Zugverkehr geführt.

Sturm „Victoria“: Autobahn-Unfälle in Niedersachsen durch umgestürzte Bäume

Auf der Autobahn 29 sind bei Oldenburg fünf Autos mit einem auf die Fahrbahn gestürzten Baum kollidiert. Ein weiterer Wagen prallte bei einem Ausweichversuch in die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte.

Auf der Autobahn 28 bei Westerstede prallte ein Streifenwagen gegen einen umgestürzten Baum.

Nienburg (Weser): Baum stürzt am Sonntagabend auf fahrendes Auto

Im Landkreis Nienburg (Weser) stürzte am Abend bei Hoya ein Baum auf ein fahrendes Auto. Auch der Wagen einer 23-Jährigen wurde beschädigt, sie konnte den auf der Straße liegenden Ästen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, hieß es von der Polizei.

In Edewecht (Landkreis Ammerland) traf ein Baum einen vorbeifahrenden Kleintransporter.

Polizei: Keine Verletzten in Niedersachsen durch „Victoria“-Unfälle – Bahnverkehr zwischenzeitig unterbrochen

In ganz Niedersachsen meldeten die Polizeidirektionen zahlreiche umgestürzte Bäume – verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand. Der Feuerwehrverband des Landkreises Aurich schrieb in der Nacht: „Victoria zeigt sich gnädig gegenüber Feuerwehren.“

Die Bahn konnte zwischenzeitlich unterbrochene Zugverbindungen am Abend und in der Nacht wiederherstellen. Zu Betriebsbeginn am Montagmorgen werde alles wieder rollen, hieß es von einem Bahnsprecher. dpa