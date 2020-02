DSDS: Bohlen macht kurzen Prozess mit Salzgitteraner Isa Berisha

Als einer von 126 Kandidaten schaffte es der 19-jährige Salzgitteraner Isa Berisha in den Recall der Castingshow “Deutschland sucht den Superstar”. In dieser zweiten Runde musste sich Berisha in über 3000 Metern Höhe im gläsernen “Ice Q” Restaurant im österreichischen Sölden beweisen. Schon am ersten Tag sollten die Kandidaten in 10er Reihen mit Blick auf die Tiroler Alpen vor der Jury singen und ihr Talent erneut beweisen. Juror und Poptitan Dieter Bohlen kündigte im Vorfeld schon an: „Das wird ein Gemetzel.“ Denn an diesem ersten Tag mussten 80 Teilnehmer die Show verlassen. Nur 22 der 126 Kandidaten werden mit in die nächste Runde nach Südafrika genommen. Berisha wurde nur ein kurzes Schnittbild mit Stimmprobe gewidmet. Dabei versuchte er sich an “Skyscraper” von Demi Lovato.

DSDS: Dieter Bohlen macht mit Salzgitteraner Isa Berisha kurzen Prozess

Bohlen zeigte sich enttäuscht und machte kurzen Prozess. Er meinte: „Ich bin ziemlich enttäuscht von der Gruppe. Die Songs hattet ihr vorbereitet. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn ihr die Texte spontan bekommt.“ Berishas 10er-Gruppe wurde von der Jury in eine linke und eine rechte Seite geteilt. Rechts kam weiter während sich Links verabschieden durfte. Auf die linke Seite geschickt verließ Berisha die Sendung und verlor seine Chance auf den Titel “Superstar 2020”.

Berisha selbst war nach dem Auftritt geschockt, wie er am Telefon berichtet. Er meinte: “Ich habe ewig nach einem Lied gesucht, mit dem ich überzeugen konnte. Bis zum Auftritt hab ich leider keines gefunden und “Skyscraper” war das einzige, das mir auswendig in den Sinn kam. Das Gefühl danach war furchtbar. Ich dachte nicht, dass mir so etwas passieren kann.”

Berisha will jetzt mit eigenen Songs durchstarten

Dieses Gefühl des Verlorenseins hielt bei Berisha einige Zeit an. Guter Zuspruch von Freunden und Fans bauten sein Selbstbewusstsein allerdings schnell wieder auf. Ihm sei oft gesagt worden, dass er es auch ohne die Castingshow schaffe.

Für seine Zukunft plane er eigene Songs, die er selbst schreiben und aufnehmen wolle. Auch ein eigenes Musikvideo sei in Planung. Der Fokus der Musik: Deutsch-Hiphop und Rhythm and Beats.