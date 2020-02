Das bittere Ende der Winterkunstzeit in Braunschweig

Auf dieser Veranstaltung lag in diesem Jahr von Anfang an kein Segen. Erst stoppte das Verwaltungsgericht Braunschweig die Sonntagsöffnung – und entzog damit der Winterkunstzeit in der Braunschweiger Innenstadt und auf dem Kohlmarkt den erhofften Publikumszuspruch. Dann schlug auch noch das Sturmtief „Sabine“ zu – aus Sicherheitsgründen musste das Wiederaufbau-Atelier auf dem Kohlmarkt bereits am Sonntagmittag geschlossen werden.

„Nachdem die ersten Ausläufer des Sturmtiefs Braunschweig erreicht haben und aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes müssen wir die Veranstaltung Winterkunstzeit für heute absagen“, teilte das Stadtmarketing mit.

In aller Eile begannen Künstler und Verantwortliche mit der Sicherung und dem Abtransport der Werke, musste mit dem Abbau begonnen werden.

Die Enttäuschung war groß, denn immerhin hatte es auch am Sonntag zunächst noch Besucherzuspruch gegeben – trotz des ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntags. Doch von Anfang an war klar, dass allein schon das unsichere Wetter noch einmal weitere Publikumsgunst gekostet hatte. Dann die Absage – und sofort der Start des dann schon fast hektischen Abbaus.

Bitter: Auch die Künstler in den Schloss-Arkaden kamen am Sonntag nicht zum Zuge, denn wegen des Beschlusses des Verwaltungsgerichts blieb auch dort geschlossen. Noch am Samstag hatte es dort einen sehr großen Zuspruch für die Winterkunstzeit gegeben.

Dies war auch auch dem Kohlmarkt der Fall, wo das Interesse am Wiederaufbau-Atelier und die Atmosphäre drinnen eigentlich Lust auf mehr Winterkunstzeit gemacht hatten. Bis zum bitteren Ende 2020, das dann am Sonntag kam.