Braunschweig erhält neue Löschfahrzeuge für Katastrophenfall

Zwei von insgesamt zwölf nagelneuen Feuerwehrfahrzeugen für den Katastrophenschutz in Niedersachsen – alle für die offizielle Übergabe auf dem Burgplatz noch einmal frisch gewaschen – erhält die Braunschweiger Feuerwehr. Hier übergibt der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger (links), symbolisch einen Schlüssel an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (Fünfter von links).

Braunschweig. Der Bund übergibt dem Land zwölf Einsatzfahrzeuge. Zwei davon werden in Braunschweig stationiert. Am Mittwoch wurde sie präsentiert.

Zwölf neue Löschfahrzeuge für den Katastrophenschutz hat der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, am Mittwoch in Braunschweig an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und damit an neun Kommunen übergeben.

Das Dutzend baugleicher Löschfahrzeuge, das am Nachmittag repräsentativ auf dem Burgplatz aufgestellt war, hat einen Gesamtwert von 2,8 Millionen Euro. Der Stückpreis der geländegängigen Fahrzeuge mit größeren Rädern und Sonderausstattung wie faltbarem Extratank sowie digitalen und analogen Funkgeräten beträgt 233.000 Euro.

Zwei der Fahrzeuge vom Typ Mercedes-Benz Atego, die von dem Luckenwalder Ausstatter Rosenbauer für besondere Anforderungen im Katastrophenschutz aufgerüstet wurden, werden den Ortswehren Innenstadt und Hondelage zugeordnet. Die anderen Fahrzeuge wurden an die Feuerwehren von Emden, Hannover, Göttingen, Liebenburg, Munster, Nienburg, Nordenham und Rinteln übergeben.

Diese Löschfahrzeuge Katastrophenschutz (KatS) werden aber nicht nur bei Lagen wie etwa großen Wald- und Moorbränden oder Hochwasser eingesetzt, sondern auch im Zivilschutz, also etwa bei Hausbränden. „Sie ergänzen unseren Fuhrpark“, erklärte der Leiter der Feuerwehr, Torge Malchau, würden aber vorrangig im Katastrophenschutz eingesetzt.

Drei dieser Löschfahrzeuge sind laut vom Land festgelegtem Verteilerschlüssel in Braunschweig stationiert, einsatzbereit war seit 2009 nur noch eines davon. Die anderen beiden waren nach 20 Einsatzjahren bereits vor elf Jahren ausgemustert worden. Ersatz gab es zunächst nicht. „Wenn es notwendig war, haben wir das Katastrophenschutz-Kontingent durch andere Löschfahrzeuge aus unserem Feuerwehrbestand aufgefüllt“, erläuterte Malchau unserer Zeitung.

2015 hatte die Bundesregierung aufgrund verbesserter Haushaltslage und zunehmender Zahl an Naturkatastrophen in Deutschland und den Nachbarländern beschlossen, die stark zurückgefahrenen Investitionen in moderne Katastrophenschutzfahrzeuge neu aufleben zu lassen und nach und nach rund 70 Millionen Euro zu investieren.

Insgesamt werden bundesweit rund 300 Einsatzfahrzeuge an die Kommunen übergeben. Niedersachsen erhielt jetzt in Braunschweig die zweite Auslieferung an KatS-Fahrzeugen, weitere sollen noch 2020 folgen. Insgesamt erhält das Land 93 neue Katastrophenschutzfahrzeuge, sagte Pistorius, betonte aber auch: „Damit ist der notwendige Bedarf aber noch nicht gedeckt.“ Um für künftige Sonderlagen gerüstet zu sein, brauche es außerdem auf neuestem Stand ausgerüstete Fahrzeuge für Logistik, Schlauchtransport und das Aufspüren radioaktiver, biologischer und chemischer Kontaminationen.

Die beiden für Braunschweig bestimmten Fahrzeuge wurden bereits im Braunschweig-Design unter anderem mit einem weißen Führerhaus-Dach und Schriftzug umgestaltet. Oberbürgermeister Ulrich Markurth sagte, die neuen Fahrzeuge seien eine Wertschätzung für die vielen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die für ihren unermüdlichen Einsatz auch mit zeitgemäßer Technik ausgestattet sein müssten.