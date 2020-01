Hannover: Junge Frau tot gefunden – Tötungsdelikt vermutet

Die junge Frau wurde am Samstagabend tot in ihrer Wohnung gefunden.

Hannover. Die Leiche der jungen Frau wurde am späten Samstagabend entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem Fund einer toten Frau in Hannover ermittelt die Polizei zur möglichen Todesursache. „Die Ermittlungen laufen. Wir können aber noch keine Einzelheiten herausgeben“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Tote wurde am Samstagabend gefunden

Wie die Ermittler mitteilten, hatte eine Zeugin die Frau am späten Samstagabend in ihrer Wohnung in der Südstadt entdeckt und den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.