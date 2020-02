DSDS-Kandidat Isa Berisha aus Salzgitter: Schule ist wichtiger

Zweimal wurde Isa Berisha (19) aus Bruchmachtersen von Dieter Bohlen unterbrochen, als er seine beiden Songs bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) vortrug. Das hat ihn gar nicht gestört, sagte er gestern, „er hält ja meistens an“. Berisha dachte: Okay, dann singe ich halt meinen zweiten Song, erzählt er. Das war dann im Gegensatz zum ruhigen ersten (Söhne Mannheims, „Und wenn ein Lied...“) ein peppigeres Stück von den Jackson 5 („Who’s lovin’ you“), das Bohlen auch besser fand als den Schmusesong.

Salzgitteraner überzeugt Dieter Bohlen & Co

„Ich hatte mir überlegt, dass sich ein Lied auswählen wollte, das bei DSDS nicht so oft gesungen wird“, sagt Berisha zu dem zweiten Stück. Gibt aber zu: „Das ist ein anstrengender Song!“ Doch alle Juroren gaben ein Ja, und der Salzgitteraner ist weiter. „Da schlummert was ganz Gewaltiges“, sagte Juror Xavier Naidoo, und Oana Nechiti bescheinigte Ausstrahlung und ein „Super-Gesamtpaket“. Juror Pietro Lombardi hob beide Daumen, und dann war’s schon vorbei: Berisha hielt den Recall-Zettel in den Händen.

Was man im Fernsehen auch sehen konnte: Drei männliche Fans, die mit dem Salzgitteraner mitfieberten. Zwei Brüder und ein Cousin waren da, berichtet Berisha. Die auch nach ihren Äußerungen großes Vertrauen in Isa Berishas Können haben.

Isa Berisha aus Salzgitter singt vor Dieter Bohlen

Was will Berisha machen, wenn es gut läuft und er es schafft, Deutschlands Superstar zu werden? Der 19-Jährige lacht, sagt, dass er sich noch keine Gedanken gemacht hat. „Die Schule ist erstmal wichtiger“, sagt er. Auch die Facebook-Kommentare zu Artikeln über sein DSDS-Projekt nimmt er kaum wahr. „Ich lese sie meistens nur ganz kurz“, sagt er. Über freundliche Kommentare freue er sich. Es gab allerdings viele gehässige, aber auch sehr viele ermunternde Posts für den Salzgitteraner. Der 19-Jährige lässt sich dadurch jedenfalls nicht beirren. DSDS, heute, Dienstag, 7. Januar, 20.15 Uhr, RTL.

Salzgitteraner Isa Berisha im Recall bei DSDS