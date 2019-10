Gestohlenes Kunstwerk kehrt nach 46 Jahren an Uni Göttingen zurück

Göttingen. Nachdem das über 200 Jahre alte Werk per Zufall in einer Auktion entdeckt wurde, präsentiert die Universität es nun wieder der Öffentlichkeit.

Ein vor 46 Jahren gestohlenes Kunstwerk kehrt an die Universität Göttingen zurück. Das Ölgemälde eines flämischen Meisters aus der Werkstatt Jan Brueghels des Älteren war 1973 bei laufendem Betrieb aus der Kunstsammlung der Hochschule entwendet worden. Das auf Kupfer gemalte Kleinformat mit der Kreuztragung Christi galt danach lange als verschollen.

Bild war 1796 eines der ersten Kunstwerke in der Uni-Sammlung

Erst im vergangenen Jahr wurde es von einem Kunstsammler bei der Durchsicht des Angebots eines Auktionshauses in München wiederentdeckt. Am Mittwoch will die Universität Göttingen das Werk, das im Jahr 1796 als eines der ersten in die Göttinger Kunstsammlung aufgenommen wurde, erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentieren. dpa