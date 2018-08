Hitze und Regen: Kommunen müssen sich auf Klimawandel einstellen

Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Die Parkbuchten auf der Münchener Straße in Bremen wurden mit durchlässigem Pflaster versehen, damit Regenwasser direkt an der Straße versickert und nicht die Kanalisation belastet. Die Straße im Bremer Stadtteil Findorff ist so etwas wie die Straße der Zukunft, wenn es um die Anpassung an den Klimawandel geht. Foto: Carmen Jaspersen/dpa