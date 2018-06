Niedersachsen will bessere LKW-Bremssysteme

Niedersachsen kämpft weiter für bessere und allenfalls begrenzt abschaltbare Notbremssysteme in Lastwagen. Im Bundesrat erläuterte Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag einen Antrag Niedersachsens und weiterer Länder zu dem Thema. „Es ist deshalb erforderlich, die Zulassungsregeln für Notbremsassistenten in LKW an das heute technisch und auch wirtschaftlich Machbare anzupassen,“ erklärte Althusmann. Den...