Zecken: Gesundheitsamt schließt FSME-Übertragung nicht aus

Wer sich viel in der Natur aufhält, sollte auch im Norden eine Impfung gegen die von Zecken übertragene Krankheit FSME erwägen. Eine Infektion in Niedersachsen sei nicht völlig auszuschließen, allerdings immer noch sehr unwahrscheinlich, sagte der Virologe Masyar Monazahian vom Landesgesundheitsamt am Donnerstag. Seit 2002 seien 18 Fälle bekannt, in denen sich Menschen vermutlich in Niedersachsen mit FSME angesteckt haben, neun davon allein 2016 und 2017. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kann zu Hirnhautentzündung führen. Laut Robert-Koch-Institut ist Niedersachsen aber noch kein FSME-Risikogebiet. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder