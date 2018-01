30-jährigem Wilhelmshavener gelingt Flucht aus Maßregelvollzug

Wilhelmshaven Die Polizei fahndet nach einem 30 Jahre alten Mann, der in Niedersachsen aus dem Maßregelvollzug geflüchtet ist. Dem wegen Einbruchsdiebstahls verurteilten Wilhelmshavener sei am 12. Januar die Flucht während eines begleiteten Arztbesuches in Zeven gelungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war im Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen am Standort Brauel untergebracht. Er sei gewaltbereit und drogenabhängig, wie es heißt, und sei möglicherweise in Begleitung einer 22 Jahre alten Frau.

Trotz intensiver Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen sei der Gesuchte bisher nicht gefasst worden. Deshalb habe sich die Polizei für eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke oder suchtkranke Menschen untergebracht, die Straftaten verübt haben, vom Gericht aber als nicht voll schuldfähig eingestuft wurden und deswegen in Therapie sollen. 2016 entwichen 15 Menschen aus niedersächsischen Maßregelvollzugsanstalten. (dpa)