ADAC will bessere Baustellenplanung für die A2

Hannover Die A2 belegt bei der Staubilanz den Spitzenplatz in Niedersachsen. Die schweren Unfälle in den Baustellen-Bereichen zeigen den Handlungsbedarf.

Der ADAC hat eine bessere Baustellenplanung für die stark befahrene Autobahn 2 verlangt, die bei der Staubilanz des Automobilclubs 2017 den Spitzenplatz in Niedersachsen belegt. 1644 Staus gab es demnach auf der Ost-West-Achse alleine auf drei besonders problematischen Abschnitten, teilte der ADAC am Dienstag mit. Diese waren der Bereich zwischen Hämelerwald und Lehrte-Ost, das Stück zwischen Braunschweig-Nord und Braunschweig-Hafen sowie der Abschnitt zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Bad Nenndorf. Die A2 sei am Rande ihrer Kapazität, erklärte der ADAC. Schwerste Unfälle, Verletzte und Tote in den Baustellen-Bereichen zeigten den dringenden Handlungsbedarf.

Als konkrete Maßnahmen fordert der ADAC eine bessere Koordination, um die Bauzeiten zu verkürzen und die Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen besser aufeinander abzustimmen. Während der Bauarbeiten sollte die Baustelleneinrichtung kontrolliert werden und geprüft werden, ob Beschilderungen sinnvoll und für die Autofahrer verständlich sind. Geschaut werden müsse, ob die Fahrspuren zu erkennen seien und die Gelb-Markierung auf dem Asphalt hält. Durch Arbeiten auch an Wochenenden und nachts könnten Baustellen verkürzt und einzelne Abschnitte zeitnah freigeben werden.

Um zu einer besseren Abstimmung aller Beteiligten zu kommen, hat der ADAC für Anfang Februar Gespräche mit der Straßenbaubehörde, Polizei sowie Stadt und Region Hannover initiiert. Ein weiteres Sorgenkind was Staus angeht, ist aus ADAC-Sicht neben der A2 die A 7 in Richtung Norden. Dort staute es sich besonders oft im Bereich der Langzeitbaustelle zwischen Schwarmstedt und Westenholz. dpa