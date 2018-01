V-Mann des LKA darf nicht im Abu-Walaa-Prozess aussagen

Abu Walaa muss sich wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten (Archivbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Walaa, darf ein wichtiger V-Mann der Polizei nicht aussagen. Die Beschwerde des Vorsitzenden Richters gegen das Aussageverbot für die beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen als „VP01“ geführte Vertrauensperson sei zurückgewiesen worden, teilte das Oberlandesgericht Celle am Montag mit. Stattdessen könnten aber die Polizisten befragt werden, die den Spitzel anleiten, der sich unter dem Namen „Murrat“ im Netzwerk um Abu Walaa bewegte. Als weiterer wichtiger Zeuge wird in dem Prozess ein ehemaliger IS-Sympathisant befragt, der sich vom IS lossagte.