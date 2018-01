29-Jähriger bricht zusammen und stirbt - Küchenbrand

Lüneburg Zu einem tragischen Vorfall ist es am Sonntag in Lüneburg gekommen. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch leblos aus dem Haus bergen.

Der tödliche Zusammenbruch eines 29-Jährigen hat in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg einen Küchenbrand ausgelöst. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann den Herd eingeschaltet hatte, aufgrund gesundheitlicher Probleme zusammenbrach und unabhängig vom Brand starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Wohnung bereits völlig verqualmt, die Feuerwehr holte den leblosen Bewohner unter Atemschutz aus dem Gebäude. Ein Notarzt konnte trotz Reanimation nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Bei einem weiteren Feuer in einem Einfamilienhaus in Melbeck bei Lüneburg ging das Obergeschoss in Flammen auf. Verletzte gab es nicht, es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 150 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen. Die Ermittlungen dauern an.