„Du bist ein Lügner“

Als der Kronzeuge Anil O. von seiner zweiten Reise in die Hildesheimer Moschee berichtet, schluchzt der Angeklagte Ahmed Y. laut. Es geht darum, dass Anil O. letzte Anweisungen für seine Ausreise in den Islamischen Staat bekommen will, für Organisatorisches ist angeblich auch Ahmed Y. zuständig....