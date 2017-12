Abschiebungsandrohung für staatenlosen Palästinenser rechtens

Lüneburg Staatenlose Palästinenser können in ihre Heimat abgeschoben werden, auch wenn diese kein Staat im völkerrechtlichen Sinne ist. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Donnerstag entschieden, wie Sprecherin Andrea Blomenkamp mitteilte. Ein entsprechender Ausweisungsbescheid der Stadt Göttingen für einen staatenlosen Palästinenser sei rechtmäßig. Eine Klage des Mannes gegen die darin angedrohte Abschiebung „in das Palästinensische Autonomiegebiet“ scheiterte vor dem 8. Senat. Eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht ließen die Richter zu.

Nach dem Aufenthaltsgesetz muss in der Abschiebungsandrohung der Staat genannt werden, in den der betroffene Ausländer abgeschoben werden soll, erklärte Blomenkamp. Mit dem Begriff „Staat“ sei ein Herkunftsland im Sinne des Rechts der Europäischen Union gemeint, entschieden dazu nun die Richter in Lüneburg. „Ein solches Herkunftsland seien die Palästinensischen Autonomiegebiete, auch wenn sie kein Staat im völkerrechtlichen Sinne seien“, fasste Blomenkamp das Urteil zusammen. Die Klage gegen den Bescheid der Stadt von 2015 hatte bereits das Verwaltungsgericht Göttingen zurückgewiesen. Der Kläger war 2009 eingereist. (dpa)