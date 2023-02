Schoduvel in Braunschweig – Alle Entwicklungen im Ticker

Zum 45. Mal rollt am Karnevalssonntag, 19. Februar, der Schoduvel durch Braunschweig. In unserem großen Liveticker informieren wir Sie am Karnevalswochenende über Entwicklungen rund um den Karnevalszug.

Freitag, 21.11 Uhr: Zwei Dreigestirne sind von jeher Bestandteil des Schoduvels. Mit dem Till, dem Bauern und dem Prinzen gibt es ein närrisches Dreigestirn, außerdem sind der Schoduvel (dahinter verbirgt sich ein Teufel mit Holzmaske und Filzhut), der Erbsenbär (ein in Stroh gewickelter Bär) und der Frühling (dargestellt von einer jungen Frau im Blumenkleid) Teil des historischen Dreigestirns.

Freitag, 19.58 Uhr: Wie viele Besucher sich am Sonntag den Schoduvel anschauen, ist noch völlig unklar. 2014 gab es einen jecken Zuschauerrekord. Nach Veranstalterangaben standen bis zu 300.000 Karnevalisten am Straßenrand, um Bolchen und Blumen zu fangen. In den 1980er-Jahren besuchten noch mehrere zehntausend Zuschauer die Veranstaltung, in den 1990er-Jahre wurde die 200.000er-Marke erstmals geknackt. 2020 war es recht regnerisch, aus dem Grund sahen nur wenige zehntausend Menschen den Lindwurm.

Karneval in Braunschweig - Der Schoduvel 2019 Karneval in Braunschweig - Der Schoduvel 2019

Freitag, 18.47 Uhr: Blicken wir nun mal in die Vergangenheit des Schoduvels: 1979 sollte der erste Umzug unter dem Motto „Das Jahr des Kindes im Zeichen des Karneval“ stattfinden. Doch die Premiere ist wegen Schneefalls abgesagt worden. 1980 rollte dann der erste Zug durch die Stadt „Braunschweiger Kinder im Karneval“ war das Motto. 1991 sagten die Veranstalter den Schoduvel erneut ab – diesmal wegen des Zweiten Golfkriegs. „Brunswiek einig Narrenland“ hieß das Motto damals und auch ein Jahr später. Drei weitere Absagen folgten im Jahr 2015 wegen einer Terrorwarnung sowie 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie, zusätzlich im vergangenen Jahr wegen eines Fake-Briefes.

Der Schoduvel gilt als größter Karnevalsumzug in Norddeutschland. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Freitag, 18.18 Uhr: Was müssen Sie wissen zum diesjährigen Schoduvel in Braunschweig? Wir haben alle wichtigen Informationen in unserem großen Karnevals-FAQ zusammengetragen. Neu ist diesmal ja der Zugweg, da die Abschlussparty in der Volkswagen-Halle stattfinden wird. Aber auch Neuigkeiten zum Parken und dem Gesamt-Ablauf gibt es. Den Sammler gibt es an dieser Stelle.

Freitag, 17.30 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Liveticker anlässlich des Braunschweiger Schoduvels. Der beliebte Karnevalszug, beworben als größter Norddeutschlands und viertgrößter Deutschlands nach den Rosenmontagszügen in Köln, Düsseldorf und Mainz, schlängelt sich am Karnevalssonntag ab 12.40 Uhr durch Braunschweig. Der Name Schoduvel bedeutet Scheuchteufel. Hier geht es im übertragenen Sinne darum, den Winter, also die bösen Geister der Kälte, zu vertreiben. Ein Brauch, Wie es gelingt am Sonntag? Wir sind mit unseren Reportern draußen und berichten vom närrischen Treiben. Brunswiek, Helau!