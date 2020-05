NBA-Profi Dennis Schröder übernimmt zum 1. Juli alle Anteile an der Löwen GmbH. Könnte das ein Schlussstrich unter den Streit sein, der sich in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen verschärft hatte? Eine Chronologie.

Februar 2018: Schröder steigt bei den Löwen ein

Nach dem Werben von Löwen-Aufsichtsratschef Paul Anfang und in Absprache mit seinem Braunschweiger Mentor und Löwen-Co-Trainer Liviu Calin steigt Dennis Schröder als Mehrheitsgesellschafter in die Basketball Löwen Braunschweig GmbH ein. Damit hilft er dem Standort aus der Patsche, der sein Stammkapital laut BBL-Statuten von 100.000 auf 250.000 Euro Einlage erhöhen muss. Die Gesellschafter Öffentliche Versicherung, Braunschweiger Versorgungs-AG, Staake Investment Consulting GmbH und Stadtsportbund wollen aber nicht aufstocken.

Schröder übernimmt die zusätzlichen 150.000 Euro und kauft zudem Staake die Anteile ab. Somit hält er mit rund 180.000 Euro 70 Prozent der Gesellschaft. Die anderen drei Gesellschafter bleiben zu den alten Konditionen an Bord. Man verständigt sich darauf, auch künftig auf einvernehmliche Entscheidungen setzen zu wollen. Somit kooperieren der Traditionsstandort und sein bekanntester Export auf eine in Deutschland einzigartige Weise.

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder im Basketball-Duell Braunschweig gegen Ludwigsburg 77:75 am 22. Dezember 2012. Foto: Frank Rieseberg

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder in der Partie Phantoms Braunschweig gegen Hagen am 30. März 2013. Foto: Frank Rieseberg

Dennis Schröders Karriere in Bildern Spot Up Medien Baskets Braunschweig (SUM) gegn Tigers Hannover. Dennis Schroeder ist kaum zu stoppen. Foto: Susanne Hübner / Hübner, Susanne

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder im Zweitliga-Duell mit den Herzögen Wolfenbüttel. Foto: Susanne Hübner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dieses Bild postete Dennis Schröder am 13. Mai in seiner Instagram-Story - löschte es aber kurz darauf wieder. Foto: Privat

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schroeder im Gespräch mit Liviu Calin, seinem Entdecker und Trainer. Foto: Susanne Huebner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Stolz wie Oskar präsentierte Dennis Schröder seinen Braunschweiger Mitspielern sein Nationalmannschaftstrikot. Foto: Daniela Nielsen



Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder, damals bei den Atlanta Hawks (NBA), wirft im Juni 2014 in der Tunica-Halle in Braunschweig auf den Korb. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Zwischen NBA und Nationalmannschaft kam die Hochzeit mit seiner Frau Ellen und die Geburt des gemeinsamen Sohnes. Foto: Peter Sierigk

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder als Zuschauer in der Volkswagen Halle.

Dennis Schröders Karriere in Bildern Daniel Theis und Dennis Schröder während des Basketball-Länderspiels im Rahmen der WM-Qualifikation zwischen den Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich am 29. Juni 2019 in Braunschweig. Foto: Freier Fotograf Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.



Dennis Schröders Karriere in Bildern Liviu Calin (von links), Dennis Schröder und Cheyassin Secka während einer Pressekonferenz am 14. Mai 2018 im Steigenberger Parkhotel in Braunschweig. Foto: Philipp Ziebart / Philipp Ziebart/BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Löwen-Kapitän Thomas Klepeisz und Dennis Schröder während der BBL-Partie zwischen den Löwen Braunschweig und Alba Berlin am 22. April 2018. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern NBA Star Dennis Schroeder inmitten junger Basketballfans. Foto: Susanne Hübner, Susanne Huebner /Fotoagentur Hübner

Dennis Schröders Karriere in Bildern NBA-Spieler Dennis Schröder und Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt im Vorfeld der BBL-Partie zwischen den Löwen Braunschweig und dem Mitteldeutscher BC am 18. Februar 2018. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de



Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder und Daniel Theis zu Zweitliga-Zeiten im Trikot der SG Braunschweig. Foto: imago sportfotodienst

Dennis Schröders Karriere in Bildern Entdecker Liviu Calin und Dennis Schröder während der Partie der Phantoms Braunschweig gegen die Baskets Oldenburg. Foto: Hübner, Susanne

Zu seinen Motiven sagt Schröder, er wolle seinem Heimat-Standort etwas zurückgeben und den Braunschweiger Basketball ein bisschen pushen und zu einem Top-5-Standort machen. Zusammen mit seinem Bruder und Manager Cheyassin Secka und dem Berliner Unternehmer Tawan Tehrani als weiterem Partner in der Vermarktungs- und Management-Firma Golden Patch Management wolle er „in die Löwen investieren und als Mitbesitzer auftreten“, sagte der damals 24-Jährige NBA-Profi. Und: „Dass wir ein gewisses Mitspracherecht bekommen, ist recht wichtig für uns.“

Mai 2018: Schröder nennt seine Ziele

Schröder kündigt auf seiner DBB-Pressekonferenz in Braunschweig an, den Löwen mittelfristig große Sponsoren vermitteln, Spieler und/oder Trainer nach Braunschweig lotsen und die Jugendarbeit wieder pushen zu wollen. Als Sponsor steigt der Nationalspieler zunächst nicht ein.

Im Aufsichtsrat bekommen die Schröders drei Sitze, die Secka, Tehrani und als Schröders Vertreter Liviu Calin einnehmen würden. Kurios, denn Calin ist auch Co-Trainer der Löwen und sitzt dann im Aufsichtsgremium als Gesellschaftervertreter seinem Geschäftsführer Sebastian Schmidt gegenüber.

Juni 2018: Calin wird befördert

Die Löwen befördern den 64-jährigen Liviu Calin wieder zum Nachwuchschef, als der er früher schon viele Jahre erfolgreich gearbeitet hatte. Er soll dort wieder professionelle Strukturen aufbauen.

September 2018: Schröder wird Sponsor

Geschäftsführer Sebastian Schmidt lobt beim Ligatreffen die „extreme mediale Reichweite“, die der Einstieg Schröders gebracht hatte. Die Löwen sind in der Szene schlagartig „sexy“ geworden. Schröder habe mit Tehrani auch frischen Wind in den Aufsichtsrat gebracht und hohe Ziele formuliert, berichtet Schmidt.

Zu den neuen Sponsoren, die eine sechsstellige Etatsteigerung möglich machten, zählt nun auch Schröder. Er zahlt, erstmal nur für eine Saison, eine fünfstellige Summe und ziert mit seinem Modelabel Flexgang die Aufwärmshirts der Profis.

Januar 2019

Golden Patch Management, die Firma der Schröders, wird nun auch Spieleragentur. Mit Partnern in Fußball (Jörg Neubauer) und Basketball (Octagon).

April 2019: Schröder steigt beim LBB ein

Die Dennis Schröder Basketball Academy wird vorgestellt. Der NBA-Profi beteiligt sich mit einem Dreijahresvertrag am Leistungszentrum Basketball Braunschweig, das Calin als sportlicher Leiter und die Vorsitzende Petra Lagerpusch trotz wegbrechender Fördergelder am Leben gehalten hatten. Der e.V. bietet in Zusammenarbeit mit Schulen Einzeltraining für Talente aus Vereinen der Region an. Schröder zahlt eine Fördersumme, die nicht kommuniziert wird, damit soll das Angebot wiederbelebt und ausgebaut werden.

Geschäftsführer Schmidt fliegt nach Oklahoma, um mit Schröder die Trainerkandidaten zu sichten, Spielerverpflichtungen zu besprechen und Pläne für ein Trainingszentrum zu schmieden, wie er berichtet.

Frühsommer 2019: Schröders Akademie soll die Jugendarbeit übernehmen

Die Löwen bekommen nach einer Analyse ihrer Nachwuchsarbeit durch die BBL die Gelbe Karte, und die Ansage, den Unterbau neu aufzustellen, um ihre Erstligalizenz nicht zu gefährden. Sie bieten der Dennis-Schröder-Akademie an, die Jugend-Bundesligateams samt Trainern zu übernehmen. Calin, die Schröder-Brüder und Lagerpusch prüfen nach eigener Aussage die Umsetzung der Idee. Es geht auch um Geld, die Sache lässt sich auf die Schnelle im Sommer nicht regeln.

August 2019: Löwen kündigen Calin überraschend

Die Löwen kündigen Liviu Calin zum 15. September und stoßen damit nicht nur den seit 28 Jahren für den Standort arbeitenden prominenten Talententwickler vor den Kopf, sondern auch ihren Hauptgesellschafter Dennis Schröder. Denn der war ja nicht zuletzt wegen seines Mentor Calin bei den Löwen eingestiegen. Ein Kündigungsgrund wird nicht genannt. Calin erhebt Kündigungsschutzklage.

Der Hintergrund: Meinungsverschiedenheiten bei der Nachwuchsförderung, Ärger mit Jugendtrainern und wohl auch persönliche Animositäten zwischen Calin und Geschäftsführer Schmidt, der inzwischen auch Sportdirektor geworden ist.

September 2019: Offene Eskalation

Der Gütetermin beim Braunschweiger Arbeitsgericht scheitert, die Sache wird öffentlich. Schröder platzt im fernen China nach dem letzten Spiel der Weltmeisterschaft der Kragen. „Es ist ein Schande, was in Braunschweig bei den Löwen los ist“, sagt er zur Kündigung seines Mentors und droht Konsequenzen an. „Wer Liviu nicht respektiert, respektiert mich nicht“, schreibt der NBA-Profi in den sozialen Medien. Zudem kritisiert er gegenüber unserer Zeitung, dass er zwar informiert, die Entscheidung aber nicht mit ihm abgesprochen worden sei. „Ich bin Gesellschafter. Da sollte mit mir telefoniert werden. Und das ist nicht passiert.“

In einer Pressemitteilung schießt Aufsichtsratschef Paul Anfang zurück. Schröder sei frühzeitig über seinen Bruder in alle Details der Personalentscheidung schriftlich eingebunden gewesen. Gesprächsangebote seien von ihm ignoriert worden. Und sollte Schröder nun aus seinem Gesellschaftervertrag aussteigen wollen, würde dies den Standort Braunschweig nicht gefährden. „Wir können auf eine starke finanzielle Basis der Hauptsponsoren bauen, zu denen Dennis Schröder im Übrigen nicht gehört“, so Anfang weiter.

In der Folgezeit äußern sich beide Seiten im Blick auf den Kammertermin beim Arbeitsgericht Anfang Dezember nicht mehr. Der Sponsorenvertrag mit Flexgang wird nicht verlängert.

November 2019: Zerwürfnis zwischen Löwen und Partner SG

Die Kündigung Calins hat auch Auswirkungen auf den Nachwuchsbereich, wo Löwen-Kooperationspartner SG MTV/FT Braunschweig inzwischen mit der Schröder-Akademie (DSBA) eine gemeinsame Geschäftsstelle bezogen hat. Dort kommt es ebenfalls zum Bruch. Die Löwen ziehen ihre angestellten Trainer und Spieler aus den Teams der SG ab und präsentieren einen bereits gegründeten neuen Löwen e.V. Die Folge: Die SG-Jugendteams werden auseinandergerissen und sind kaum noch konkurrenzfähig, bei den Löwen aber können nur die U19- und U16-Bundesligaakteure an einem Spielbetrieb teilnehmen. Ein Kampf um den Nachwuchs entbrennt, Kinder weinen, Eltern bleiben verständnislos zurück.

Der Hintergrund ist ein offensichtlich schon seit dem Frühjahr schwelender Streit um eine Neufassung des Kooperationsvertrags. Es geht um Geld, Weisungsbefugnisse, Markenaspekte und Verantwortlichkeiten. Ein schleichender Vertrauensverlust, eine zunehmend vergiftete Atmosphäre und gegenseitiges Schlechtreden hinter den Kulissen führen zum Zerwürfnis.

Die Löwen beteuern aber, die Kooperation mit Hilfe einer Mediation retten zu wollen.

Dezember 2019: Calins Kündigung wird zurückgenommen

Einen Tag vor dem Kammertermin ziehen die Löwen die Kündigung Calins zurück und vermeiden einen öffentlichen Schlagabtausch. Man wolle zur Deeskalation beitragen, begründet der Erstligist. Calins Anwalt Filip Piljanovic sagt hingegen, es habe gar keine gerichtsfesten Kündigungsgründe gegeben. Calin ist nun weiter Arbeitnehmer der Löwen, doch die Fronten bleiben verhärtet, zumal Piljanovic nun auch als Schröders Vertreter gegenüber den Löwen einsteigt.

Beim Nachwuchs-Streit bauen beide Seiten parallel zur Mediation eine eigene Infrastruktur auf. Die Löwen werben bei Spielern und Eltern für den Löwen e.V., die SG stellt eigene Trainer ein, um den Betrieb aufrecht zu halten. Inzwischen ist auch der zweite Braunschweiger NBA-Profi Daniel Theis als Unterstützer des SG-Förderkreises eingesprungen. Dieser gründet mit der SG, der DSBA und der Oskar Kämmer Schule das „Basketball-Institut Braunschweig“ (BIB).

Januar 2020: Das Basketball Institut Braunschweig

Das BIB bietet sich den Löwen als neuer Kooperationspartner für die Nachwuchsarbeit an, will eine sechsstellige Summe, professionelle Strukturen, und geballte ehrenamtliche Kraft einbringen. Es wird über dieses Konzept verhandelt.

Februar 2020: Die Löwen sagen der SG ab

Die Löwen erklären, dass sie die Nachwuchsförderung ab sofort in Eigenregie über den Löwen e.V. übernehmen. Ein Kompromiss mit der SG bzw dem BIB hinsichtlich Finanzierung, Personen und Weisungsbefugnissen habe nicht gefunden werden können. Die Pressemitteilung suggeriert, dass diese Entscheidung einer „klaren Handlungsempfehlung“ der Basketball-Bundesliga folge.

Doch dem widerspricht Jens Staudenmayer, Sportchef der BBL, auf Nachfrage unserer Zeitung. Er spricht von einem „Komödienstadl von beiden Seiten“und ist sauer: „Die Braunschweiger zanken sich um Personen und Geld und wollen uns vor ihren Karren spannen.“ Gut die Hälfte der BBL-Klubs arbeite mit anderen Klubs zusammen, es gebe mehrere gute Modelle, und die BBL gebe keine Handlungsempfehlungen.

Der SG-Vorsitzende Torben Seikowsky zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung der Löwen. Letztlich habe es gar keine konkrete Diskussion gegeben, man sei immer nur hingehalten worden. Das BIB will die Jugendarbeit nun auf eigene Faust durchziehen, die SG-Männer sollen in die Regionalliga oder gar ProB aufsteigen, um den Talenten eine Perspektive zu bieten.

Mai 2020: Nach der Corona-Krise übernimmt Schröder die GmbH

Das vorzeitige Saisonende ohne die Einnahmen aus sieben Heimspielen stellt die Löwen vor große finanzielle Probleme. Eine mittlere sechsstellige Summe fehlt, und die Lizenz ist in Gefahr. Schröder übernimmt die Gesellschaft zu 100 Prozent und steht dafür für die Deckung des Defizits gerade.

