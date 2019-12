Klare Kante

Die SPD hat ihren Vorsitz in einem Mammut-Verfahren neu bestimmt. Geworden sind es eine bis dato unbekannte Bundestagsabgeordnete und ein ehemaliger NRW-Finanzminister, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. So weit, so gut. Dass nur gut die Hälfte der SPD-Mitglieder über die neue Spitze...