50 Azubis zum „Digital Day“ im BZV Medienhaus

Braunschweig Das Thema des Tages ist „Arbeit 4.0“. In sieben Vorträgen berichten Redner aus Unternehmen der Region über die Digitalisierung in ihren Betrieb.

Die Braunschweiger Zeitung hat zum „Digital Day“ geladen – und rund 50 Auszubildende und Ausbilder sind ins BZV-Medienhaus gekommen. Das Thema des Tages ist „Arbeit 4.0“, also die Zukunft der Arbeit im Zeitalter von Vernetzung und Digitalisierung.

In sieben Vorträgen berichten Redner aus verschiedenen Unternehmen der Region über die Digitalisierung in ihren Betrieb. Projektredakteurin Nadine Zimmer begrüßte die Zuhörer und erklärt die Idee hinter dem Projekt: „Wir wollen den Unternehmen, die bei uns dabei sind, eine Gelegenheit bieten, sich über Digitalisierung auszutauschen.“

Anna Waiblinger, Assistentin der Chefredaktion der Braunschweiger Zeitung erklärte den überwiegend jungen Zuhörern, wie die Braunschweiger Zeitung online arbeitet. Wie ineinandergreifende Zahnräder, so erklärte Waiblinger anhand eines Schaubildes, arbeiten Online-Redaktion, die Berliner Zentralredaktion und jeder einzelne Redakteur zusammen. Am Beispiel der sich ständig aktualisierenden Berichterstattung unserer Zeitung zur jüngsten Bombenentschärfung in Braunschweig zeigte Waiblinger sich zuversichtlich: „Der digitale Wandel ist auch gut für uns, weil wir noch schneller werden können.“