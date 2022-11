Fragen und Antworten zur künftigen Grünabfallentsorgung im Harz

Osterode. Die Entscheidung um die Zukunft der Abfallwirtschaften in Osterode und Göttingen steht kurz bevor – Was muss man dazu wissen?

Die Harmonisierung der Abfallwirtschaften Osterode und Göttingen gehört zu den großen verbleibenden Aufgaben der Kreisfusion von 2016. Vor allem bei der Grünabfallentsorgung sind historisch zwei sehr unterschiedliche Systeme gewachsen, die nun vereinheitlicht werden sollen. Zwei externe Gutachten hatten aus praktischen und vor allem auch finanziellen Gründen das sogenannte „Göttinger Modell“ auch für den Altkreis Osterode vorgeschlagen. Das stieß aber auf größeren Widerstand.

Nun hat die Verwaltung einen Kompromissvorschlag vorgelegt, die Kreistagsfraktion der CDU und die Gruppe aus SPD und Grünen haben jeweils einen Änderungsantrag eingereicht. Im heutigen Umweltausschuss wird über beides beraten, in der kommenden Woche soll der Kreistag entscheiden, um die nötigen Anpassungen in den Systemen rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Wann sollen die Änderungen in Kraft treten?

Das veränderte System soll ab dem 1. Januar 2025 angewendet werden.

Was ist das „Göttinger Modell“?

Das „Göttinger Modell“ sieht vor, das dreimal jährlich kostenlos holziges Material wie Baum- und Strauchschnitt an der Grundstücksgrenze abgeholt wird. Loses, nasses Material wie andere Grün- und Laubabfälle wird über die Kompost- oder Saisonkomposttonne entsorgt. Durch die Trennung der Abfallarten können die Stoffe besser verwertet werden.

Welchen Kompromiss schlägt die Kreisverwaltung nun vor?

Im Altkreis Göttingen ändert sich nichts. Im Altkreis Osterode soll künftig zweimal jährlich wie in Göttingen Baum- und Strauchschnitt an der Grundstücksgrenze abgeholt werden. Zusätzlich können diese Abfälle dreimal jährlich an die gewohnten Sammelplätze gebracht und in entsprechende Fahrzeuge verladen werden. Ab der zweiten Jahreshälfte soll dieses System auf freiwilliger Basis schon geübt werden. Bei dem Bringsystem sei dann ab 1. Januar 2025 „streng darauf zu achten“, dass holziges und loses Material tatsächlich getrennt wird, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Lose Grünabfälle sollen an den Sammelpunkten zurückgewiesen werden.

Wie soll im Altkreis Osterode künftig der lose und nasse Grünabfall entsorgt werden?

Diese Abfälle sollen in der Komposttonne und der Saisonkomposttonne entsorgt werden.

In welchem Zeitraum soll die Saisonkomposttone geleert werden?

Derzeit wird die Saisonkomposttonne zwischen April und Oktober geleert. Der Vorschlag der Verwaltung sieht einen erweiterten Zeitraum von April bis November als Wahlmöglichkeit vor.

Was wird aus der Selbstanlieferung bei den Mülldeponien?

Die gebührenpflichtige Anlieferung bei den Entsorgungsanlagen wird weiterhin wie gewohnt möglich sein.

Wird es eine Begrenzung des Abfallvolumens bei der Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt geben?

Es soll eine einheitliche Begrenzung festgelegt werden, die Verwaltung schlägt vier Kubikmeter je Abfuhr und Grundstück vor.

Was soll sich bei der Entsorgung von Weihnachtsbäumen ändern?

Die Weihnachtsbaumentsorgung soll ab 2025 leichter werden: Müssen die Menschen im Altkreis Osterode die Bäume bislang selbst in das Abholfahrzeug laden, können die Weihnachtsbäume an einen Sammelplatz gebracht werden, wo die Abfallwirtschaft sie dann abholt – so ist es im Altkreis Göttingen schon Brauch.

Was ändert sich noch?

Ab 2025 soll zweimal jährlich eine gebührenfreie Sperrmüllabholung pro Anmeldename möglich sein. Bislang ist das unbegrenzt möglich. Die gebührenpflichtige Sonderleistung der Sperrmüllabholung direkt aus der Wohnung oder dem Keller soll nicht weiter angeboten werden. Laut Kreisverwaltung wurde dieses Angebot zu wenig beansprucht. Auch kostenpflichtige Wunschtermine soll es dann nicht mehr geben. Dafür ist die Möglichkeit freier Auswahltermine aus Vorschlägen geplant.

Außerdem werden die Gebühren beider Abfallwirtschaften vereinheitlicht. Genaue Beträge sind aber noch nicht vorhersehbar. Eventuell soll es zwei neue Deponiestandorte geben, einen davon im Bereich Bad Lauterberg. Die Schadstoffsammlung soll den tatsächlichen Bedarfen angepasst werden – das heißt: Wenig besuchte Standorte könnten entfallen, viel besuchte längere Öffnungszeiten bekommen.

Was fordert die CDU?

Ginge es nach der CDU, sollte die Saisonkomposttonne einheitlich von März bis November, also einen Monat länger, geleert werden. Außerdem soll es keine neuen Deponiestandorte geben. Sperrmüll soll laut dem Antrag der CDU nur einmal jährlich kostenfrei abgeholt werden, die zweite Abholung soll 50 Euro kosten. Die Standorte zur Schadstoffsammlung im Altkreis Osterode sollen deutlich verringert werden, weil es hier 49, im Altkreis Göttingen lediglich 22 davon gibt.

Was fordern SPD und Grüne?

Die Mehrheitsgruppe spricht sich in ihrem Antrag gegen eine Obergrenze von vier Kubikmetern bei der Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt aus. Außerdem soll es landkreisweit dreimal jährlich eine kostenfreie Sperrmüllabfuhr geben.

Wie geht es weiter?

Am 9. November berät der Umweltausschuss in öffentlicher Sitzung über das Thema, am 15. November soll der Kreistag entscheiden. An beiden Terminen können interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, Infos dazu gibt es auf www.landkreisgoettingen.de. Am Umweltausschuss kann über das Videokonferenztool Zoom teilgenommen werden.