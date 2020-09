Nina Hoss: Habe vor fünf Jahren geheiratet

Der Mann an ihrer Seite ist ihr Ehemann - das hat die Schauspielerin Nina Hoss (45) der "Bunten" erzählt. Sie ist demnach bereits seit längerem mit dem Musikproduzenten Alex Silva verheiratet.

"Sie werden staunen: Wir sind ja schon verheiratet, vor fünf Jahren haben wir den Schritt gemacht. Und nie bereut", sagte sie der Zeitschrift. "Es ist etwas Besonderes, dass wir nach 17 Jahren immer noch so viel zu lachen haben und in dieselbe Richtung blicken. Keiner hält den anderen zurück, wir regen uns auch künstlerisch an." Es sei gut, dass sie nicht im gleichen Metier seien. "In die Quere können wir uns nie kommen." Mit ihrem Mann, der laut "Bunte" aus Wales kommt, spreche sie Englisch, aber sein Deutsch werde immer besser.

Als Paar sah man die beiden zum Beispiel dieses Jahr auf dem roten Teppich bei der Berlinale. Nina Hoss ("Barbara") ist eine der bekanntesten Film- und Theaterschauspielerinnen Deutschlands. In ihrem neuen Film "Schwesterlein" spielt sie eine Frau, die um ihren todkranken Bruder (Lars Eidinger) kämpft.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-585998/3