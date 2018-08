Trauerfeier für Aretha Franklin

Zwei Wochen nach dem Tod von Aretha Franklin haben sich Bürger und Prominente in Detroit zum Gottesdienst für die gefeierte Soulsängerin versammelt. Fans von Franklin – wie diese Dame mit Hut – haben sich vor dem Greater Grace Temple in Detroit eingefunden – in der Hoffnung, an der Trauerfeier teilnehmen zu können.

Foto: Bill Pugliano