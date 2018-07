Kurt Masur: Google Doodle ehrt den Stardirigenten

Kurt Masur ist mit Auftritten in den bekanntesten Konzertsälen der Welt zu einem Stardirigenten geworden. Doch auch für sein politisches Engagement wurde Masur gefeiert. Die Suchmaschine Google ehrt ihn nun mit einem so genannten Doodle.Wer am Mittwoch auf die Google-Startseite geht, erblickt ein...