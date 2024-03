Braunschweig. Die finnischen Monster von Lordi geben im Westand erstmals Vollgas. In der Eule/XO tritt im Herbst ein deutscher ESC-Teilnehmer auf.

Gleich zwei bekannte ESC-Teilnehmer gastieren in den nächsten Monaten in Braunschweig. Erinnerungen an den internationalen Wettbewerb werden bereits am Donnerstag, 11. April, im Westand wach, wenn die Sieger von 2006 erstmals in Braunschweig gastieren: Die fünf Monster von Lordi geben eine sicher spektakuläre „Unliving Pictour Show“. Ihr Mix aus Heavy Metal und Hardrock hat sie vor nunmehr 18 Jahren an die Spitze Europas gebracht. Der Song „Hard Rock Hallelujah“ überzeugte die Zuschauer des Eurovision Song Contests, unter anderem gab es auch aus Deutschland 12 Punkte. Das damalige Album „The Arockalypse“ erreichte in Deutschland Gold-, in ihrer Heimat Finnland sogar Doppelplatinstatus. Auch das aktuelle Album „Screem Writers Guild“ kam in beiden Länden in die Charts.

Unterstützung bekommen die fünf Schockrocker um ihren Frontmann Mr. Lordi, die in wechselnder Besetzung seit 1992 touren, von der schwedischen Metal-Band Supreme Unbeing und All for Metal aus Deutschland. Karten gibt es zum Beispiel bei der Konzertkasse für etwa 40 Euro und anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

„Pop meets Classic“: Malik Harris singt bereits am Samstag in Braunschweig

Ebenfalls ESC-Erfahrung hat Malik Harris sammeln können. Der gebürtige Bayer vertrat Deutschland 2022 in Italien bei der Musikshow mit seinem vergoldeten Stück „Rockstar“. Am Samstag, 23. November, tritt der 26-Jährige auf seiner „Plain Sights“-Tour als Ein-Mann-Band nur mit seiner Loopstation im Klub Eule/XO auf. Der exklusive Eventim-Presale startet am Donnerstag um 10 Uhr. Ab Freitag sind die Karten dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Harris gibt übrigens schon am Samstag einen kleinen Vorgeschmack auf seine Show im Herbst, denn er gehört zum Line-Up der 16. „Pop meets Classic“-Auflage in der Volkswagen-Halle. Mit dabei sind außerdem zum Beispiel Henning Wehland und die Schlagzeugmafia. Karten ab 59,90 Euro gibt es unter anderem bei Undercover.de.