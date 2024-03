Braunschweig. Selige Fans und Leuchtstäbe: Schlager-Star Kerstin verzauberte circa 2700 Fans in der Volkswagenhalle in Braunschweig mit ihren Hits.

Die Leuchtstäbe und Haarreifen mit Katzenohren blinken in freudiger Erwartung um die Wette. Pünktlich um 20 Uhr gehen die Scheinwerfer in der Volkswagenhalle aus. Wenige Sekunden später kommt Kerstin Ott ganz in Schwarz gekleidet auf die Bühne. In blaues Licht getaucht singt sie ihren ersten Hit: „Ich wollte alles“. Hinter der Sängerin hat sich ihre sechsköpfige Band aufgebaut. Die großen Video-Leinwände im Hintergrund zeigen immer wieder farbenfrohe Videoinstallationen bei diesem Konzert und sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre. Ins Publikum gerichtet ruft sie: „Das wird ein richtiger toller Abend, lasst euch überraschen.“

Ott hat eine große Fangemeinde mitgebracht. Und auch wenn an diesem Abend nur etwa 2700 Besucher zum Konzert gekommen sind, spürt man, dass sie ihre Kerstin lieben. Und die ist ein Phänomen: Bekannt geworden mit ihrem selbstgeschriebenen und 2015 herausgebrachten Song „Die immer lacht“, hätte sie eine One-Hit-Wonder werden können. Wurde sie aber nicht! Ihre Stimme und ihre Songs sind das eine und das, wofür sie noch steht, das andere. Mit ihrer sanften Stimme und ihrem maskulinen Auftreten steht sie für das Auflösen stereotyper Geschlechterrollen. Als offen lesbische und verheiratete Frau ist sie zum Vorbild der LGBTQ-Gemeinde avanciert.

Kerstin Ott am Weltfrauentag in Braunschweig © Rüdiger Knuth | Rüdiger Knuth

Kerstin Ott singt ihre größten Hits beim Konzert in der Volkswagenhalle in Braunschweig

Bei dem Konzert am Weltfrauentag gibt sie auch immer wieder Anekdoten aus ihrem persönlichen Leben preis. Kerstin Ott ist nahbar und authentisch, wenn sie sagt: „Ich habe aufgehört zu rauchen und deswegen zugenommen.“ Und später gesteht sie: „Es tut mir leid, aber ich habe eine Erkältung.“ Das Ott etwas schwach auf der Brust und hörbar heiser ist, bleibt nicht verborgen. Aber die Band stärkt ihr nicht nur den Rücken, sondern auch die Stimme. Die Keyboarderin singt im Background mit und eine ordentliche Portion Hall und Doppler und sorgen für mehr Power bei Otts Gesangseinlagen. Verstärkung erhält sie auch von einer, mit freien Oberarmen und Tanktop bekleideten, Perkussionistin mit Cappy, die mit einem Trommel-Solo beeindruckt. Das ist Frauenpower pur am Weltfrauentag in Braunschweig!

Die Fans sind selig. Bis Marina Marx auf die Bühne kommt. Eingeführt durch den Song „Proud Mary“ von Tina Turner, den Ott mit sanfter Stimme beginnt zu singen und dann von der blonden Sängerin – ebenfalls ganz in schwarz gekleidet – abgelöst wird. Nicht nur Ott scheint den Werbeblock von Marx für eine längere Pause inmitten des zweistündigen Konzerts zu nutzen, sondern auch die Fans, die sich aus den Reihen zu den Toilettenräumen stehlen. Obwohl die Schlagersängerin mit ihren Songs wie „One Night Stand“ und der „Der Geilste Fehler“ gute Arbeit leistet, mit einer kräftigen Soulstimme und guter Bühnenpräsenz punktet, will der Funke nicht überspringen. Das Publikum will nun mal Kerstin Ott.

Lichteffekte und Videoinstallationen sorgen bei Kerstin Otts Konzert für Stimmung. © Rüdiger Knuth | Rüdiger Knuth

Auch den Song „Die immer lacht“ gibt Kerstin Ott in Braunschweig zum Besten

Als die Liedermacherin gegen Viertel nach neun wieder auf die Bühne kommt, wissen alle: Jetzt kann es nicht mehr weit sein, bis zu ihrem Megahit. Die Vorfreude steigt spürbar an. Und obwohl es eigentlich ein Sitzkonzert ist, springen ihre Fans immer wieder von den Stühlen auf, um mitzusingen und zu klatschen. So auch bei „Alte Liebe rostet nie“ – Otts neuester Single, die Schützenfest-Hit-Potential hat. Und auch der Song „Mädchen“ kommt gut an, in dem die klassischen Geschlechterzuschreibungen infrage gestellt werden und sie die ironischen Textpassagen „von uns hast du das nicht, reiß dich mal zusammen“ zum Besten gibt.

Um 21:38 Uhr ist es dann so weit: Die Sängerin schnappt sich ihre Gitarre und beginnt ganz leise, aber sicher ihren Debüthit „Die immer lacht an“ zu spielen. Verstärkung bekommt die gebürtige Berlinerin bei diesem Lied nicht von der Band, sondern vom Publikum, das jede Zeile textsicher und andächtig mitsingt. Kerstin Ott ist an diesem Abend in Braunschweig ihren Fans ganz nah. Und man hat fast das Gefühl, es ist wie ein beseelter Liederabend unter alten Freunden.