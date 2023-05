Gespannte Vorfreude in London am Tag der Krönung von Charles III.

Sa., 06.05.2023, 10.54 Uhr

In London herrscht vor der Krönung des britischen Königs Charles III. gespannte Vorfreude. Am Vorabend hatte Charles III. zu einem Empfang im Buckingham-Palast geladen, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau teilnahmen.

