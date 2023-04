"Wer wird Millionär?": Jauch verwirrt – Panne bei Oster-Ausgabe

Seit 1999 flimmert "Wer wird Millionär?" über Deutschlands Bildschirme – Pannen gab es in den über zwei Jahrzehnten verhältnismäßig wenige. Dafür hatten Moderator Günther Jauch, das Publikum als auch Zuschauerinnen und Zuschauer der RTL-Sendung am Ostersonntag viel zu Lachen.

"Wer wird Millionär?": Panne verwirrt Jauch

Bei der 200-Euro-Frage war Kandidat Luc Demirel aus Mönchengladbach die Verwirrung ins Gesicht geschrieben. Und nicht nur ihm: Auch Jauch staunte amüsiert. "Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggen und Ravioli zusammenfassen?", lautete die Quizfrage – so weit, so gut. Was die Antworten betraf, war allerdings der Wurm drin: Als mögliche Lösungen wurden "A: Schlüsselspieler, B: Türstürmer, C: Schlosstorwart und D: Zylinderverteidiger" eingeblendet.

Kurz nach dem Vorlesen war sich der 66-jährige Host sicher: "Das kann nicht stimmen". "Leute, könnt ihr mal euer Kölschfass...", richtete er sich dann an seine Mitarbeiter und parodierte diese zudem: "Ist mir doch egal, hau mal vier Lösungen rein", lallte er schließlich, wie es ein Betrunkener tun würde.

Günther Jauch nimmt Panne mit Humor

Entwarnung aus dem Lautsprecher – die richtigen Antworten würde nun vorliegen, hieß es von der Regie. Dann aber wurde das Wirrwarr um die Teigtaschen, der tatsächlichen Antwort auf die Aufsehen erregende Frage, komplett: Anstelle der passenden Antworten wurde nun die Frage zu den "falschen" Lösungen eingeblendet.

Jauch, der jetzt sogar die Hände über dem Kopf zusammenschlug, nahm auch das mit viel Humor: "Wem vertraut der Fußballtrainer? Den Teigtaschen?", witzelte er. Als sein Bildschirm wieder blau wurde, zeigte er sich besonders schlagfertig: "Wieder blau, wie ihr da oben".