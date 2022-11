Salt-N-Pepa bekommt Stern auf dem Walk of Fame

Sa., 05.11.2022, 11.23 Uhr

Die Hiphop-Gruppe Salt-N-Pepa hat jetzt einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Die drei Frauen hatten ihren größten Hit mit "Let's talk about Sex Baby" im Jahr 1991.

