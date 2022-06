Tote bei Unglück in Stierkampfarena in Kolumbien

Mo, 27.06.2022, 11.27 Uhr

Bei einem Unglück in einer Stierkampfarena in Kolumbien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und mehr als 300 weitere verletzt worden. Laut Behörden stürzte in der Stadt El Espinal während eines Stierkampfs eine hölzerne Zuschauertribüne ein.