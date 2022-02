Braunschweiger Historikerin: Was die Ukraine von Russland trennt

Braunschweig. Stimmt Putins These, der Ukraine stehe keine Eigenstaatlichkeit zu? Die Braunschweiger Historikerin Ute Daniel gibt einen Überblick. In Sorge.

Der Ursprung Russlands liegt in der heutigen Ukraine. „Genau deshalb ist sie für Putin auch so ein Prestigeobjekt“, sagt die Braunschweiger Historikerin Ute Daniel. Die Kiewer Rus wurde im 9. Jahrhundert von normannischen Kriegern gegründet. Sie war ein lockerer Verbund von Fürstentümern, deren Führungsschicht sich mit slawischen Stämmen vermischte. An der Spitze stand der Kiewer Fürst. Der bedeutendste war Wladimir (ukrainisch Wolodymyr), der 988 zum Christentum übertrat. Er gilt als ein Gründervater Russlands, vor allem die Ukrainer aber sehen in ihm den Urahnen ihrer Nation.

Diese habe es als fest definiertes eigenständiges Gebilde bis zur Unabhängigkeitserklärung 1991 in den Wirren der Auflösung der Sowjetunion allerdings nicht gegeben, betont Daniel, Professorin für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie der Frühen Neuzeit an der TU Braunschweig. Nur in den Wirren des Kriegsendes 1918 habe zwei Jahre lang eine „Ukrainische Volksrepublik“ bestanden.

Warum Moskau statt Kiew zur russischen Hauptstadt wurde

Historisch teilte sich die Kiewer Rus während der Fremdherrschaft der mongolischen Tataren seit dem 13. Jahrhundert allerdings in einen südwestlichen, gewissermaßen ukrainischen, und einen nordöstlichen Teil. Das zunächst unbedeutende Fürstentum Moskau bildete sich in dieser Zeit als widerstandsfähigstes der nordöstlichen Rus-Fürstentümer heraus. Iwan der Große (1440-1505) schüttelte schließlich die mongolische Herrschaft ab, dehnte die eigene immer weiter aus und begründete den russischen Zentralstaat als Vorläufer des Zarenreichs.

Die westlichen Rus-Fürstentümer waren derweil unter litauische und polnische Herrschaft geraten. Teile eroberte das Zarenreich im 16. und 17. Jahrhundert zurück. Nach den polnischen Teilungen im 18. Jahrhundert gehörte dann das Gros der heutigen Ukraine endgültig zum Zarenreich, bis auf die Österreich-Ungarn zugeschlagenen Westgebiete Galizien und Bukowina. Die Kontinuität der Rus-Dynastie und die Moskauer Führung über die nicht fremdbeherrschten Fürstentümer seit dem 14. Jahrhundert ist denn auch das Kernargument Wladimir Putins, eine einheitliche russische Großnation zu proklamieren, in der eine ukrainische Eigenstaatlichkeit nur eine Schimäre wäre.

Warum Lenins Gründung der Sowjetrepublik Ukraine kein Fehler war

„Tatsächlich sind fast alle modernen Nationalstaaten keine selbstverständlichen, zwingend in ihren heutigen Grenzen entstandenen Gebilde, sondern sie sind aus Kriegen, nationalpolitischen Bewegungen oder dem Zerfall von Imperien hervorgegangen. Das gilt auch für die Ukraine“, sagt die Historikerin Daniel. Erste Bestrebungen zu einer ukrainischen Unabhängigkeit habe es im Zuge der Nationalstaatsbewegungen in ganz Europa im 19. Jahrhundert gegeben, angetrieben auch durch die Unterdrückung der ukrainischen Sprache im Zarenreich.

Der Druck sei gewachsen, als das russische Imperium in der Doppelbelastung von Erstem Weltkrieg, Bürgerkrieg und ausländischen Interventionen zu zerfallen drohte. Der von Putin jetzt als „fataler Fehler“ gegeißelte Schritt Lenins, 1922 eine Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik auszurufen und ihr Ansätze von Autonomie zuzugestehen, sei eigentlich „ein kluger Schachzug“ gewesen, meint Daniel. „Auf diese Weise haben die Bolschewiki, die von überall her enorm unter Druck standen, nationale Separatismen entschärft.“

Warum Stalin die Ukraine mit Russland entzweite

Unter Stalin sei die absolute Führung Moskaus dann wieder eisern festgezurrt worden. Aber gerade die totalitäre Politik des Diktators habe die Ukrainer mit Russland entzweit. Anfang der 30er Jahre traf Stalins radikales Kollektivierungsgebot vor allem die landwirtschaftlich geprägte Ukraine. Drei Millionen Menschen starben durch die brutale Verfolgung selbständiger Bauern (Kulaken) und die folgende Hungersnot.

Der so genannte Holodomor prägte sich ins kollektive Gedächtnis der Ukrainer ein. Nachdem sie dann noch einen Großteil des Blutzolls im Zweiten Weltkriegs zahlen mussten und sich die Nationalsozialisten als das Gegenteil der erhofften Befreier entpuppt hatten, gab es keine Alternative zur Eingliederung in die Sowjetunion. Bis das heruntergewirtschaftete Imperium nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht mehr zu halten war.

Warum bis zu 90 Prozent der Ukrainer 1991 für die Unabhängigkeit stimmten

Die Chance auf Unabhängigkeit habe die Ukraine dann umgehend genutzt, sagt Daniel. Bei einem Referendum im Dezember 1991 entfielen gut 90 Prozent der Stimmen auf das Ja zur Unabhängigkeit. „Das ging sehr schnell, wegen der furchtbaren Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert, und weil die Idee der nationalen Selbständigkeit eben nicht mehr neu war.“ 1994 wurde sie im Budapester Memorandum auch von Russland anerkannt. Auch Putin habe sie in seinen ersten Regierungsjahren nicht in Zweifel gezogen, betont Daniel.

Die Historikerin sieht durchaus Fehler des Westens, der die keinesfalls einheitliche Orientierung der Ukrainer nach Westen forciert und eigene strategische Interessen verfolgt habe. Es sei durchaus nachvollziehbar, dass einem Land, das wie die Russische Föderation gemeinsame Grenzen mit insgesamt 14 Nachbarstaaten hat, bündnispolitische Absetzbewegungen an seinen Grenzen nicht gleichgültig sein können. „Insofern habe ich ein gewisses Verständnis für Putins Sorgen – was aber in keiner Weise eine Rechtfertigung des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine bedeutet“, sagt Daniel.

Warum Putin den Bezug zur Realität verloren hat

Ihr Eindruck sei, dass Putins unangefochtene autokratische Herrschaft über fast zwei Jahrzehnte dazu geführt habe, dass er den Bezug zur Realität verloren habe. „Er überfällt die Ukraine jetzt einfach, weil er es kann, und weil er den Westen wegen des Afghanistan-Desasters und der innenpolitischen Zerrissenheit der USA für geschwächt hält.“

Dass Putin dabei einen klaren Plan verfolgt und jetzt schon weiß, ob er die gesamte Ukraine oder doch nur die mehrheitlich russischstämmigen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk angliedern will, glaubt Daniel nicht unbedingt. „Autokraten handeln oft erstaunlich irrational“, sagt sie. Darin sieht sie auch eine gefährliche Parallele zur Pulverfass-Situation zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Haltung der USA und der EU, nicht militärisch einzugreifen, sei richtig. Sonst könne ganz Europa wie 1914 sehr schnell im Krieg versinken.

Warum Putin scheitern wird

Putins etwaiges Vorhaben, die Ukraine wieder dauerhaft Russland anzugliedern, würde ohnehin scheitern, glaubt Daniel. Russland sei nur militärisch stark. Ihm fehlten die Ressourcen, die Ukraine langfristig gegen den Willen der Bevölkerung zu verwalten und regieren.

