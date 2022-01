Corona-Pieks im Museum: Humboldt Forum lädt zum Impfen ein

Di, 18.01.2022, 16.18 Uhr

Während der vierten Corona-Welle dürfen Museen zwar offen bleiben, allerdings nur unter strengen Gesundheitsvorkehrungen. Deswegen ist die Impfung gegen Covid-19 ein besonderes Anliegen des Kultursektors. In diesem Rahmen lädt das Humboldt Forum in Berlin zu einer dreitägigen Impfkampagne in das Berliner Schloss ein.