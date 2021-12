Archäologen in Peru entdecken uralte gefesselte Mumie

Mi, 01.12.2021, 10.14 Uhr

Archäologen haben in einer Ausgrabungsstätte in der Nähe von Lima eine bis zu 1200 Jahre alte Mumie entdeckt, die mit einem Seil gefesselt war. In der Stadt lebten in der Vor-Inka-Zeit 10.000 bis 20.000 Menschen.